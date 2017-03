Liga a 2-a. Etapa a 24-a Favoritele în formă

Share This





















A fost o rundă în care favoritele au câştigat. În uvertura etapei UTA Bătrâna Doamnă a câştigat fără probleme la Mioveni cu 2-0. Au marcat: Glogor (4) şi A. Petre (59). Arădenii au 45 de puncte şi +15 la adevăr, iar cu acest succes îşi consolidează poziţia a 2-a în clasament, care le permite să meargă direct în Liga I. De remarcat faptul că CS Mioveni a jucat cu un om în minus din min. 30, când a fost eliminat direct Costinel Gugu. Sepsi Sfântu Gheorghe are formă bună. Trupa antrenată de Valentin Suciu a învins, în deplasare, pe Academica Clinceni cu scorul de 2-1 (Hadragy 43 şi 84 -M. Coman 67). Sepsi e pe locul 3 din nou, cu 44 p. şi + 11 la adevăr. Se spune că Hadragy a marcat cele două goluri din faze controversate. Liderul Juventus Bucureşti a învins în deplasare cu 3-1 (A. Zaharia 49 şi 57, Covalschi 54 – M. Vlada 75). Echipa din Colentina are 51 p. şi +21 la adevăr, conducând cu autoritate în ierarhia din Liga a 2-a. Va fi greu ca formaţia antrenată de Daniel Opriţa să părăsească fotoliul de lider. La Sânmartin, în partida Luceafărul Oradea – Olimpia Satu Mare, scor 22 (Arnăutu 2, M. Matei 67 – V. Pop 53, Onicaş 72), au fost şi goluri multe, dar şi spirite încinse. ASU Poli Timişoara a luat trei puncte de aur la Buftea în confruntarea cu Metalul Reşiţa, (scor 2-0, Blănaru 19. Bădăuţă). Bănăţenii au urcat pe locul 13, cu 24 de puncte şi -12 la adevăr. Este la egalitate de puncte cu Academica Clinceni (14), la patru puncte în faţa echipei CS Baloteşti (locul 15, cu 20 p. şi -10 la adevăr) şi la şase puncte peste Metalul Reşiţa (16, cu 13 p. şi – 20 la adevăr). Dacia Unirea Brăila şi CS Baloteşti au terminat la egalitate, 1-1 (C. Roşu 71 – Mica 64). FC Braşov şi Chindia Târgovişte au câştigat cu 30, fără joc, meciurile cu Unirea Tărlungeni, respectiv CSM Reşiţa care s-au retras din campionat, în pauza de iarnă, din retur. Dunărea Călăraşi şi Foresta Suceava au stat. În clasamentul g olgheterilor se află Attila Hadnagy (Sepsi Sfântu Gheorghe) şi Adrian Petre (UTA Bătrâna Doamnă) cu câte 22 de goluri.