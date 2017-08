Liga a 2-a: Etapa 1: O serie unică. cu 20 de echipe Meciuri tari în Curtea Domnească şi în Trivale

Share This





















Adunarea Generală Extraordinară a cluburilor de Liga a 2-a a acordat drept de participare a echipelor Foresta Suceava (nu s-a reunit, nu are jucători) şi Metalul Reşiţa (în locul lui FC Braşov). Ultima se va numi CSS Snagov.

Liga a 2-a va fi alcătuită din 20 de echipe, iar noul sezon va începe vineri, pe 4 august. În această ediţie, UTA Bătrâna Doamnă se va numi UTA Arad, SCM Piteşti – FC Argeş Piteşti, iar Metalul Reşiţa – CSS Reşiţa.

Derbiul etapei inaugurale va pune faţă-n faţă două dintre aspirantele la promovare în Liga 1, Chindia Târgovişte şi UTA Arad. Meciul de pe stadionul Eugen Popescu e deschis oricărui rezultat. Totuşi, „Lăncierii” târgovişteni au şansa terenului propriu şi suportul publicului spectator.

Alt meci tare se dispută în Trivale, pe stadionul Nicolae Dobrin, între nou-promovata, FC Argeş Piteşti şi retrogradata din Liga 1, Pandurii Târgu Jiu. „Vulturii” din Trivale şi-au propus un obiectiv îndrăzneţ, locul 3. în ultimul meci amical din pre-sezon, FC Argeş a învins, la Piteşti, pe Chindia Târgovişte, cu scorul de 2-1 (Şerban, Stoica, respectiv Bâftoi).

Pandurii s-au urnit greu, au început antrenamentele cu Ştefan Nanu, care a fost înlocuit cu Mihai Teja. Acesta întârzie semnarea contractului cu echipa condusă de Marin Condescu, datorită neclarităţilor.

O altă echipa nou-promo-vată, AFC Hermannstadt va căuta să obţină la Sibiu primele puncte în partida cu CS Baloteşti. Legendara, Ripensia Timişoara va juca pe malurile Begăi cu juniorii de la Foresta Suceava. Asta în cazul când aceştia se vor aduna şi vor face deplasarea.

O altă echipă din Timişoara, ASU, joacă în deplasare, pe malurile Dunării, cu Dacia Unirea Brăila. Meciul din oraşul „Salcâmilor” se anunţă echilibrat. Este un meci de 1-x-2.

Luceafărul Oradea nu mai joacă la Sânmartin. A revenit pe stadionul losif Bodola, unde va da piept cu CSS Snagiv (fosta Metalul Reşiţa). Echipa din Crişana are prima şansă.

Partida dintre Metaloglobus Bucureşti (în premieră în Liga a 2-a) şi Olimpia Satu Mare se desfăşoară sub semnul echilibrului. Cam aceleaşi coordonate are şi confruntarea dintre Academica Clinceni şi Dunărea Călăraşi.

Un alt meci interesant este cel dintre CS Mioveni şi CS Afumaţi pe terenul echipei din Piteşti. Gazdele au o ambiţie superioară şi cred că vor contabiliza cele trei puncte.