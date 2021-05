Liderul senatorilor PNL, Virgil Guran spune că este dezamăgit de partenerii de la USR

Preşedintele PNL Dâmboviţa, Virgil Guran, nu a ocolit răspunsurile la întrebările privind coabitarea la guvernare cu USR-PLUS, dimpotrivă! Şeful Grupului Liberal din Senat nu şi-a ascuns nemulţumirea, dezamăgirea resimţită după ce miniştrii Năsui şi Drulă au blocat cele două proiecte mari pe care s-a axat practic întreaga campanie electorală a PNL în Dâmboviţa, anume modernizarea DN 71 şi preluarea COS Târgovişte: „Miniştrii Năsui şi Drulă au altă agendă decât cea importantă pentru Dâmboviţa! Pentru mine, va trece greu acest lucru şi nu voi uita ceea ce au făcut! Mă cert de două ori pe săptămână cu USR-ul pentru că îmi aduc aminte ce mi-au făcut cu DN 71 şi COS Târgovişte! Nu m-am gândit că poate să vină un ministru care să taie toate aceste contracte şi să fie şi în coaliţie cu noi!”

Virgil Guran nu a ascuns nici faptul că neînţelegerile din arcul guvernamental sunt mai frecvente decât ar fi de aşteptat, o explicaţie în opinia sa fiind lipsa de experienţă şi diplomaţie a celor de la USR, ajunşi pentru prima dată la guvernare: „Trebuie să recunoaştem că sunt discuţii mai dese decât de obicei într-o coaliţie şi acestea sunt generate, cred eu, şi de faptul că USR este prima dată la guvernare şi nu are foarte multă experienţă politică şi nici diplomaţie, în ceea ce discutăm, în ceea ce negociem. Asta este conjunctura politică şi nu prea văd cum s-ar realiza o altă majoritate! (…) Am fost extrem de dezamăgit de ceea ce s-a întâmplat. Poţi să ai guvernul, să semnezi contractele, să se adjudece, să fie bani şi tot nu m-am gândit că poate să vină un ministru care să taie toate aceste contracte şi să fie şi în coaliţie ou iiui. rciiuu iiiiiio cl iuoi u uoi-cu i iciyii o

foarte mare, am ieşit foarte puţin în presă să spun, dar în interior am avut discuţii mari, cu strigături cu cei de la USR şi nu au înţeles. Şi cu Drulă am avut controverse puternice, mi-a zis că o să-mi demonstreze că o să recupereze timpul şi DN 71 cu drumul expres se va realiza în acelaşi timp în care s-ar fi realizat şi proiectul respectiv. Nu cred, deocamdată, dar eu urmăresc proiectul, văd că se mişcă repede, intră la licitaţie pentru SF şi proiectare. Nu mai cred în lucruri de genul acesta, sincer să fiu am început să cred în ceea ce este la îndemâna mea şi pot să hotărăsc eu!”

Cu atât mai dură a fost lovitura primită în cazul Combinatului de Oţeluri Speciale pentru că, a spus preşedintele Virgil Guran, proiectul era inclus în programul de guvernare negociat cu cei de la USR: „Cu COS Târgovişte este o mare decepţie! Cu greu m-am abţinut la moţiunea referitoare la Năsui. (… ) Pentru mine, va trece greu acest lucru şi nu voi uita ceea ce au făcut. Nu mi se pare normal, mai ales că, în momentul în care am negociat, era trecut în programul de guvernare şi n-au ţinut cont de acest lucru. Este păcat! Ministrul Năsui şi ministrul Drulă au altă agendă decât cea importantă pentru Dâmboviţa. Nu poţi să ai un dialog foarte clar cu domnul Năsui, are ideile lui şi nu abdică sub nicio formă

de la ele!”