Lider Pro România: Putem construi un partid politic de 7-8-10% în 2024

Dacă cei mai mulți dintre politicieni sunt încă în vacanță, președintele PRO Románia Dámbovița, Adrian Țuțuianu, și-a continuat întálnirile cu colegii și activitatea pe latura organizatorică. Sunt discutate strategii și acțiuni concrete care trebuie puse în practică, ținta stabilită fiind pentru alegerile din 2024, în urma cărora Pro Románia dorește a fi partid politic parlamentar:

„Putem construi un partid de 7-8-10%, în condițiile în care tot mai mulți románi sunt nemulțumiți de modul cum se guvernează, de PNL-USR. La fel de mulți sunt dezamăgiți și de prestația Partidului Social Democrat, ca principal partid de opoziție.

Sunt mulți care au înțeles că PRO Románia ar fi fost un partid util în bătălia politică de acum. PRO Románia ar fi fost o soluție pentru stánga în general, pentru PSD în particular, pentru că, astăzi, PSD nu are niciun aliat și nici nu pot fi construite alianțe de viitor, pentru că AUR are o imagine publică, și internă dar mai ales externă, care nu favorizează o combinație politică agreată de lumea politică occidental.”

Adrian Țuțuianu a precizat și că va avea loc o întrunire a conducerii centrale a Pro Románia cu liderii organizațiilor județene, precedată de o ședință a Biroului Executiv Național.

„Am aprobat un regulament de organizare a alegerilor pentru

organizațiile locale și pentru ținerea conferințelor județene și în opinia mea, și Marian Neacșu este de acord, pánă la sfárșitul anului, chiar dacă nu vom reuși să avem organizații în toate localitățile, acolo unde avem peste 50% din localități acoperite, să organizăm conferințe județene și apoi să organizăm un congres național al partidului, cu o participare de 3-4.000 de oameni, care să relanseze în ochii opiniei publice proiectul politic Pro Románia care a pornit bine, dar, din greșeli și atacuri, și de pe stánga și de pe dreapta, nu l-am putut face proiect politic parlamentar”, a declarat Adrian Țuțuianu.