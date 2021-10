Lider Pro România: „E nevoie de un partid ca al nostru în ecuația politică națională”

Președintele Pro România Dâmbovița, Adrian Țuțuianu, își continuă deplasările în teritoriu, cu scopul declarat al reconstrucției și întăririi organizațiilor locale. Ultima a fost la Fieni, unde au fost convocați responsabilii din zona de nord a județului:

„Efortul nostru de reconstrucție merge mai departe. Am avut o întâlnire cu liderii organizațiilor PRO România din zona Fieni. Am stabilit ce avem de făcut în perioada imediat următoare și am discutat despre ce se întâmplă acum în plan politic. Eu cred că e nevoie de un partid ca al nostru în ecuația politică națională, care să echilibreze sau să cântărească decisiv în partea de Stânga”, a transmis Adrian Țuțuianu la finalul discuțiilor.