Lider PNL Târgovişte: La Poliţia Locală salariul mediu este de 7000 de lei şi numai o parte din angajaţi îndeplineşte condiţiile pentru a purta armă!

Aurelian Cotinescu, preşedintele PNL Târgovişte şi lider al grupului liberal din Consiliul Local Municipal, a explicat într-o conferinţă de presă motivele votului „împotrivă” dat în mai multe situaţii punctuale. Acesta este de părere că, într-o perioadă de criză cum este aceasta pe care o traversăm, când mulţi contribuabili au de suferit, nu este normal să fie acordate creşteri salariale şi nici să se facă angajări în sectorul public:

„În ultimele trei săptămâni ni s-a cerut votul pentru anumite măriri de salarii – Poliţia Locală, Municipal Security, sau pentru diferite angajări la Compania de Transport Public, Grădina Zoologică sau pe alte zone. Toate în contextul în care Uniunea Europeană a anunţat recesiune economică şi în contextul în care România şchioapătă din punct de vedere economic. Lucrurile bune vor veni peste ceva timp, poate luni, poate ani. Primăria Municipiului Târgovişte are datoria de a proteja, de a conserva, de a ne proteja pe noi financiarşi social. Este foarte important să se facă administraţie. Alegerile s-au încheiat dar se pare că datoriile politice către anumiţi membri de partid rămân. Ei trebuie angajaţi, ei trebuie ajutaţi financiar. Din punctul nostru de vedere, observăm că nu avem bani pentru cofinanţări pentru proiecte europene, vedem că nu avem bani să dăm burse elevilor dar avem bani pentru toate aceste măriri salariale şi pentru angajări.

Poliţia Locală are buget de aproape zece milioane de lei, aproximativ două milioane de euro. Sunt 95-96 de angajaţi cu o medie a salariului de 7000 de lei brut, plus un spor de 1000-1100 lei. Şi cu toate astea unii poliţişti locali beneficiază de un salariu mărit în perioadă de criză, în care nu sunt bani pentru alte lucruri! Am înţeles că doar o mică parte din poliţiştii locali au armă. Nu pentru că Poliţia Locală n-a putut să le asigure tuturor, se pare că nu îndeplinesc anumite condiţii să poarte armă. Este iarăşi o chestiune interesantă.

Trecând peste acest mod de administrare defectuos şi de aceste cheltuieli absurde, putem spune că, din punctul nostru de vedere, treaba Poliţiei Locale se poate face de oameni mai puţin pregătiţi, ca să spunem aşa. În sensul că, dacă un poliţist local termină o facultate la 45-55 de ani şi vine la primărie să primească un spor de salariu, eu cred că în momentul acela el se declară supracalificat pentru munca pe care o face. Nu e nevoie să păzeşti parcările prin Târgovişte având facultate sau doctorat! De aceea cred că trebuie să fim atenţi la companiile din primărie şi la ce avem acolo”, a declarat preşedintele PNL Târgovişte, Aurelian Cotinescu.