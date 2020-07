Lider PNL Târgovişte: Bomba socială detonată la COS a fost amorsată încă din Guvernarea Năstase!

Candidatul PNL la Primăria Târgovişte, Aurelian Cotinescu, şi-a început conferinţa de presă (încă o şarjă viguroasă asupra administraţiei locale) cu o întrebare retorică: „Ne întrebăm de ce am rămas mult în urma unor oraşe precum Clujul, Sibiul, Braşovul, Oradea?” Pentru a veni imediat şi cu unul dintre răspunsuri: pentru că târgoviştenii au acceptat prea mult timp „minciuna, dezinformarea şi poleiala greşelilor comise de administraţia publică, pentru că am privit pasivi cum unii au vândut oraşul bucată cu bucată.” În aceeaşi notă, candidatul liberal a susţinut că imaginea prezentată de conducerea primăriei, aceea de oraş înfloritor, în care se derulează proiect după proiect, nu este decât un paravan, realitatea fiind cu totul alta: Târgoviştea a ajuns un oraş condamnat la subdezvoltare, la depopulare şi îmbătrânire. A adus aici în discuţie drama muncitorilor de la COS, rămaşi pe drumuri după 20 de ani în care combinatul a fost scos la mezat, jefuit, vândut pe nimic, pentru a sfârşi tăiat bucată cu bucată:

„Cu 30 de ani în urmă, jumătate din populaţia orasului Târgovişte lucra în întreprinderi emblemă ale oraşului: Oţel Inox, COS, SARO, UPET sunt doar câteva dintre ele. Sub guvernarea PSD a început devalizarea acestora. În 2002, sub Guvernarea Năstase a început privatizarea COS. Erau 10.000 de angajaţi. Au urmat concederi colective. 20 august 2013, guvernare PSD- DN 72 este blocat de salariaţi, în încercarea de a îşi salva locurile de muncă. 8 iulie 2015, guvernare PSD, începe demolarea efectivă a COS Târgovişte. 17 februarie 2017, guvern PSD, demonstraţii, angajaţii cer să îşi păstreze locurile de muncă, cer condiţii corecte de muncă. 30 mai 2017, ambasadorul Federaţiei Ruse vine în vizită la Târgovişte, la Primăria Târgovişte. Primarul nu spune un cuvânt despre miile de angajaţi de la COS, aflaţi în pericol să îşi piardă locurile de muncă. 17 iulie 2020 – se anunţă închiderea COS. 5o de ani de istorie în metalurgie sunt aruncaţi în ruine.”

Mai spune candidatul liberal la Primăria Târgovişte că „este poate prea târziu ca acest combinat să fie salvat. Şi nu trebuie să ne minţim. Este foarte greu să se găsească o soluţie reală pentru aceşti angajaţi şi pentru combinat. (…)Trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Primăria trebuia să prevadă iminenta disoluţie a COS Târgovişte. Puteau să caute investitori importanţi, care să vină la Târgovişte, astfel ca angajaţii disponibilizaţi să poată fi transferaţi către alte companii, astfel încât oamenii să nu rămână pe drumuri. Putea Primăria Târgovişte să iniţieze negocieri cu guvernele PSD, cu Ministerul de Finanţe, ca în baza datoriei pe care combinatul o avea către stat şi către Primărie, prin Compania de Apă, să poată să preia o parte din acest combinat, astfel încât să poată să-l transforme într-o zonă industrială.

A amintit Aurelian Cotinescu despre demersul Guvernului Orban, care „a încercat, încă din luna martie, să găsească soluţii pentru angajaţi, să reactualizeze contractul colectiv de muncă expirat în luna februarie. Dar nu au fost aduse documentele care să arate că partenerul polonez reprezintă o soluţie la preluarea COS. În acest moment lucrurile sunt foarte complicate, ne aflăm în ceasul al XlII-lea. Este foarte greu să se găsească o soluţie realistă pentru aceşti angajaţi şi pentru COS.”

Şi încă o înţepătură, spre conducerea primăriei: „În ţară nicio administraţie locală, nimeni, nu aşteaptă doar suportul Guvernului. Toată lumea caută soluţii locale. La Târgovişte nu s-a întâmplat

asta.”