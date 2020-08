Liberalul Sorin Ion, la depunerea candidaturii pentru şefia Consiliului Judeţean: „Sunt un om al echilibrului, al calmului şi al comunicării”

Avându-i alături pe preşedintele Virgil Guran şi pe colegii candidaţi pentru funcţiile de consilieri judeţeni din partea Partidului Naţional Liberal, prof. Sorin Ion, inspectorul şcolar general în funcţie, şi-a depus astăzi candidatura pentru demnitatea cea mai râvnită la apropiatele alegeri locale, aceea de preşedinte al Consiliului Judeţean Dâmboviţa.

„Echipa noastră, a spus cu acest prilej candidatul liberal, este o îmbinare între entuziasmul tinereţii şi experienţă. Este o îmbinare între toate categoriile importante socio-profesion-ale.

Consider că nominalizarea mea la preşedinţia Consiliului Judeţean s-a bazat în primul rând pe capacitatea mea de a coordona echipe. Atât în funcţia pe care am ocupat-o şi pe care o ocup, cât şi la numeroasele proiecte europene pe care le-am derulat. Am arătat că sunt un om al echilibrului, un om al calmului, un om al comunicării.”