Liberalul Aurelian Cotinescu acuză pregătirea unui tun financiar la Stadionul „Eugen Popescu”: De la 10 milioane de lei s-a ajuns la 64!

Includerea pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Municipal, a unui proiect de hotarâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la proiectul de reabilitare şi modernizare a Stadionului „Eugen Popescu”, a atras escaladarea disputei pe acest subiect între candidatul PNL la Primaria Târgovişte, Aurelian Cotinescu, şi primarul în funcţie.

Cotinescu a prezentat într-o conferinţa de presa costurile cu proiectul nou pentru stadion, care vor fi supuse aprobarii Consiliului Local Municipal Târgovişte în şedinţa de luni, afirmând ca sunt de 8-9 ori mai mari decât sumele iniţiale, prezentate anul trecut.

„Aranjamentele financiare şi situaţia actuala, din punctul nostru de vedere, au fost premeditate. Într-o prima faza, ni s-a spus ca acest proiect va costa municipalitatea, pe noi, cetaţenii, aproximativ 10 milioane de lei. Ulterior, am ajuns în Consiliul Local şi ni s-a prezentat un proiect de 32 de milioane de lei. Noi, liberalii, am votat, am zis ca suntem alaturi de echipa. În momentul de faţa, primaria vine şi ne anunţa ca, luni, va propune în Consiliul Local un proiect de 64 de milioane de lei, adica o valoare dubla decât cea de acum un an de zile. Bani, bineînţeles, luaţi din banci. Asta, daca bancile ne vor mai da bani.

Ne întrebam: când ajungem la adevar? Ca, acum, în campanie electorala, primarul şi conducerea locala sunt dispuşi sa minta orice, oricum, pentru a recâştiga suporterii Chindiei. Fanii vor un stadion nou, nu minciuni electorale. Mai bine venim în faţa lor şi spunem adevarul, decât sa îi tot minţim de un an şi ceva, ştiind ca banii nu exista.Domnilor din Primarie, va bateţi joc de echipa Chindia, va bateţi joc de suporteri, va bateţi joc de târgovişteni, va bateţi joc de banii comu-nitaţii. Nu dezvoltaţi acest oraş, dar promiteţi şi îl îngropaţi în permanenţa în datorii.

La acest proiect, în momentul de faţa, avem expertiza falsa, proces, plângere penala şi Inspectoratul de Stat în Construcţii a sistat lucrarile, amendând Municipal Construct, compania primariei, cu 5.000 de lei. Ca sa înţeleaga toata lumea, lucrarile sunt sistate! Cauza principala – lipsa proiectului.”

Candidatul PNL la Primaria Târgovişte a amintit aici şi de raportul Curţii de Conturi care, spune Cotinescu, a calculat „un prejudiciu de 500.000 de lei la Municipal Construct referitor la stadion. Apare scris ca Primaria nu a pus la dispoziţia executantului documentaţia tehni-ci-economica. De când? Dintotdeauna! Au construit fara sa aiba un proiect pentru stadion, aşa cum spuneau în permanenţa. Şi nu uitaţi ca au reziliat contractul cu primul proiectant, contract care avea o valoare de 100.000, şi, în momentul de faţa, au un alt proiectant, caruia îi platesc o valoare de şase ori mai mare, care nu a adus proiectul deşi a depaşit termenul cu cinci luni de zile.

Primarul, prin aparatul de specialitate, nu a supus aprobarii Consiliului Local al Municipiului Târgovişte documentaţia tehnici-economica a obiectivului de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea stadionului Eugen Popescu”. Primarul, prin aparatul de specialitate, nu a urmarit respectarea prevederilor legale privind acordarea şi regularizarea avansului în suma de şase milioane de lei. Ştiţi ca ne spunea primarul ca nu au construit stadionul pentru ca nu au avut bani. Este o minciuna, pentru ca ei au luat un credit pentru acest stadion, dar nu au facut ce trebuia.

De fapt, avansul în suma de 6 milioane dat de primarie catre Municipal Construct, acordat în data de 3 octombrie 2019, nu a fost justificat prin lucrari executate pâna la sfârşitul anului, situaţie în care Primaria nu a luat nicio masura pentru recuperarea operativa a avansului.

Întrebam conducerea Primariei Târgovişte, acum, când vin cu un proiect de 64 de milioane de lei, cum justificaţi majorarea cheltuielilor privind utilitaţile daca în devizul iniţial era de 60.0000 lei, iar acum sunt 300.000 lei? De cinci ori mai mult! Nu ştiaţi de la început cat costa utilitaţile? Sau acum mariţi foarte mult cheltuielile pentru alte tunuri financiare? Trebuie sa ştim pentru ca din banii târ-goviştenilor se plateşte acest stadion. Cât ne costa verificarea unei completari de proiect tehnic? Iniţial, 8.400, atât era bugetat, acum, în noul proiect, 60.000. Nu înţeleg, aparatul de specialitate al Primariei nu ştia cât costa? Dintr-odata şi-au dat seama ca ajunge la 60.000? Iniţial, cheltuiala pentru proiectul tehnic a fost de 41.000 lei. La completarea actuala, a ajuns la 363.000 de lei. De noua ori mai mult! Dirigenţia de şantier, valoare iniţiala – 37.000 de lei, actuala – 250.000 de lei. La ei totul se înmulţeşte cu 8 sau 9. De ce? Este inflaţia crescuta de 8-9 ori? Nu cred! Dispoziţia de şantier, în valoare de 4.500.000 de lei, ne spune şi noua Primaria ce lucrari au fost realizate, solicitate, daca exista? Sa vedem cum s-au platit banii, daca justificam fiecare ban? Domnilor, nu sunt bani din buzunarul vostru! Sunt banii comunitaţii, banii târ-goviştenilor. Lista de dotari pe proiectul tehnic, revizuit dintr-odata la 1 milion de euro. Nu înţelegem, nu s-a ştiut din prima faza cât costa? Venim acum, dupa un an şi ceva, şi cerem 1 milion de euro în plus? Şi cea mai tare, organizarea de şantier. Adica, ei lucreaza acolo de 1 an de zile, organizarea de şantier au bugetat-o la 15.000 lei, iar acum vin cu o noua organizare de şantier, care costa 100.000. Pai, daca se lucreaza de 1 an de zile, ce organizare de şantier mai faceţi, ca sunteţi acolo de 1 an?”

În aceste condiţii, Aurelian Cotinescu a declarat ca liberalii care fac parte din Consiliul Local Municipal, cel mai probabil, se vor abţine sau vor vota împotriva respectivului proiect de hotarâre.