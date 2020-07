Liberalii tâgovişteni susţin generalizarea programului after-school la nivelul municipiului

Share This





















Aurelian Cotinescu, preşedintele PNL Târgovişte, a detaliat într-o conferenţă de presă componenta principală a programului pe care, alături de echipa sa, îl va propune târgoviştenilor pe linia modernizarea învăţământului primar în municipiu. Este vorba despre iniţitiva „After-school în şcoli, after-school pentru fiecare copil”, extrem de atrăgătoare în special pentru părinţii care au copiii în clasele mici şi nu ştiu cum să îşi mai împartă timpul între obligaţiile profesionale, de serviciu, şi cele de părinte.

Cotinescu nu a revendicat „paternitatea” ideii, despre care a spus că a venit firesc, în urma dialogului cu târgoviştenii, prin care liberalii au urmărit să identifice problemele şi doleanţele acestora în materie de administraţia publică. Un dialog intens înainte de declanşarea pandemiei de COVID-19 şi care va fi reluat imediat după ridicarea restricţiilor impuse din considerente medicale. A explicat că, pornind de la această componentă a programului politic, va fi întocmit şi propus spre aprobare un proiect de hotărâre ce va fi supus votului Consiliului Local Municipal în perioada imediat următoare. PNL Târgovişte propune dezvoltarea de activităţi after-school pe lângă fiecare şcoală din municipiu, cu finanţare europeană nerambursabilă în primii trei ani, urmând ca apoi fie să se aloce fonduri din bugetul local ori să fie găsite alte axe de finanţare. Proiectul se va adresa tuturor copiilor din ciclul primar, inclusiv celor din clasa pregătitoare (aproximativ 4.500 de elevi), va avea trei componente, anume masă caldă gratuit, activităţi şcolare şi activităţi recreative. Liderul liberal a fost sceptic, afirmând că sunt şanse reduse ca majoritatea PSD să-l aprobe:

„S-au construit şcoli, s-au renovat şcoli. Este foarte bine, dar, dacă nu găsim o utilitate corectă a acestor spaţii, atunci le-am construit degeaba. Ştiţi bine că sunt şcoli care s-au renovat sau care s-au construit şi care au mărit capacitatea, dar, din păcate, nu au suficienţi copii. Componenta de afterschool pe care o vrem implementată poate folosi aceste spaţii.

Componenta principală, cea de masă caldă, se poate realiza prin cantina primăriei. Dacă sunt şcoli care nu pot fi deservite de către cantina primăriei, putem să apelăm la zona privată a

restaurantelor, care pot îndeplini condiţiile necesare de distribuţie a hranei către şcoli. Acest proiect asigură copiilor un avantaj, prin faptul că, după cursuri, rămân în incinta şcolii, vor primi o masă caldă şi, până la ora 17:00, când părinţii vin să îi ia acasă, ei vor avea parte de educaţie, precum şi de activităţi şcolare şi recreative.

Activităţile şcolare vor fi organizate astfel încât copiii să aibă posibilitatea să-şi facă temele în timpul acesta de 4-5 ore. Pe de altă parte, se pot organiza grupe de excelenţă cu elevii care vor să înveţe suplimentar sau grupe de recuperare pentru cei care au lacune şi vor să se pună la punct şi să progreseze în materia şcolară.

Activităţile recreative vor avea în componenţă sport, pictură, artă, dans, balet etc., activităţi care dezvoltă copiii. În general, se vor asigura profesori care vor ajuta copiii să-şi dezvolte abilităţile şi să aibă parte de momente recreative cât mai plăcute”, a explicat Aurelian Cotinescu. „Am identificat încă două componente care să completeze acest aspect de afterschool:Transportul public, o componentă pe care am promovat-o în Consiliul Local, a fost votată inclusiv de PSD, primarul şi-a luat angajamentul că va susţine proiectul liberal, de a asigura transport public gratuit pentru elevi şi studenţi şi de asigurare a patru linii de autobuz pentru elevi şi studenţi. Aceste linii trebuiau să deservească şcolile, astfel încât copiii să poată merge cu autobuzele, poate nu cei de la clasa pregătitoare la clasa a IV-a, dar ceilalţi cu siguranţă pot merge cu autobuzul. Sunt linii speciale concepute pentru ei, pot merge în siguranţă, astfel încât părinţii să nu mai fie nevoiţi ca, în fiecare dimineaţă, să meargă către şcoli să lase copiii, să întârzie la programul de muncă, să aglomereze oraşul şi să creeze fel de fel de probleme. Pe de altă parte, faptul că elevii vor avea posibilitatea să se întoarcă acasă în siguranţă, la fel, cu transportul public, degrevează oraşul de ore aglomerate, nervi, stres etc. Din păcate, proiectul depus de noi acum un an de zile a fost abandonat de actuala conducere a primăriei. Noi nu l-am abandonat, îl propunem în continuare şi promitem că se va face. Dacă nu în această perioadă, atunci când vom prelua conducerea primăriei.

Posibilitatea de a folosi infrastructura şcolară, şi mă refer la terenurile de sport din incinta curţilor şcolilor, care, în momentul de faţă, nu sunt puse la dispoziţia tinerilor. Aceştia au nevoie de spaţiu, au nevoie să facă sport, trebuie ghidaţi către aceste activităţi. Este foarte important să ne organizăm astfel încât aceste terenuri de sport să fie folosite eficient de către elevi şi tineri. Pentru siguranţă, putem să montăm un sistem de camere video, care să fie monitorizate de Poliţia Locală. Cred că este o normalitate. Trebuie să încurajăm sportul. Trebuie să-i rupem pe copii din faţa calculatorului, tabletei, telefonului”, a detaliat preşedintele PNL Târgovişte.