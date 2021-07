Liberalii susţin că departamentul de recuperare a creanţelor, din Primăria Târgovişte, consumă prea mult raportat la eficienţă!

Preşedintele PNL Târgovişte, Aurelian Cotinescu, a abordat într-o conferinţă de presă şi subiectul împrumutului rambursabil, în sumă de 50 de milioane de lei, angajat de administraţia publică locală pentru finanţarea unor obiective de investiţii.

„Banii nu sunt pentru dezvoltarea economică a oraşului, vor fi folosiţi pentru plata uriaşelor datorii pe care Primăria Târgovişte le are la constructorii care lucrează pe centura oraşului sau la stadion. Acel stadion unde s-a ajuns de la 7 milioane la 14 milioane, de la 14 la 20, de la 20 probabil se va ajunge la 40, şi Dumnezeu ştie când se va finaliza şi cât se va plăti. Noi liberalii nu am discutat foarte mult dacă este oportună plata către constructorii de la aceste două obiective. Din punctul nostru de vedere, dacă sunt facturi scadente, trebuie plătite dar, bineînţeles, primăria are departamente specializate care trebuie să vadă dacă acele facturi într-adevăr trebuie plătite, dacă sunt lucrări efectuate calitativ, dacă sunt respectate termenele contractuale.”

A mai adăugat liderul grupului liberal din Consiliul Local că a fost votat acest împrumut, cu menţiunea că primăria are la rândul său de încasat sume importante, constând în taxe şi impozite locale restante, totalizând 1617 milioane de lei: „Bani pe care nu înţelegem de ce primăria nu îi încasează. Pentru că dacă ar fi avut grijă să încaseze aceşti bani nu ar mai fi luat un credit de 50 de milioane, ar fi luat un credit de 34-35 de milioane şi atunci plăteam mult mai puţin la dobânzi sau penalităţi.”

Tot legat de creanţe, a explicat Aurelian Cotinescu şi faptul că Primăria Târgovişte are un departament special pentru recuperarea acestora, care consumă, în medie, 110000 lei pe lună, aproximativ 1,3 milioane de lei pe an reprezentând salarii şi cheltuieli de funcţionare. Cam 10% din ce ar trebui, teoretic, să încaseze.