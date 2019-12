Liberalii explică de ce nu sunt de acord cu achiziţionarea Casei D’Italia

Share This





















In ultima şedinţă ordinară a Consiliului Local Târgovişte, consilierii liberali nu au fost de acord cu proiectul de hotărâre privind achiziţionarea Casei D’Italia, imobil lăsat de mai bine de două decenii în paragină. In consecinţă, nu au fost întrunite cele două treimi din numărul total de voturi, obligatorii în cazul hotărârilor cu caracter patrimonial, iar proiectul a fost tras pe linie moartă. Care au fost motivele, a detaliat preşedintele PNL Târ-govişte, Aurelian Cotinescu, într-o conferinţă de presă. Acesta a prezentat, pentru început, ceea ce ştiu probabil mulţi târgovişteni: Imobilul în care a funcţionat, în perioada interbelică, fosta agenţie consulară a Italiei la Târgovişte, este într-o stare foarte avansată de degradare, cu acces greoi dinspre sensul giratoriu de la „Doi Brazi” , nu dispune de spaţii de parcare şi alte facilităţi care să îi confere cât de cât atractivitate:

„Ne-am opus acestui proiect din motive evidente. In urmă cu ceva timp, consiliul judeţean, care ar fi putut să opteze pentru achiziţionarea imobilului, a refuzat din motive obiective. Ni s-a comunicat că a existat o negociere de 47000 de euro preţ final, purtată de Primăria Târgovişte şi că a fost un succes. Noi considerăm că un succes ar fi fost ca acest imobil să vină gratuit către Primăria Târ-govişte din partea italiană, mai ales că primăria are nişte pârghii pe care le poate folosi în această negociere. Tinem cont în principal de suma mare care trebuie investită în acest imobil şi de utilitatea finală.”

Cotinescu a estimat că, la suma iniţială de 47000 de euro, se vor adăuga cheltuiele cu renovarea de 250-300000 de euro, fiind vorba despre „un monument care are bulină galbenă”, şi nu a exclus nici posibilitatea unei afaceri „cu dedicaţie”, pentru ca la final obiectivul să nu capete altă utilitate decât crearea cătorva posturi călduţe. Ca alternative, PNL propune o renegociere, astfel încât imobilul să fie preluat cu titlu gratuit iar investiţia în renovare să fie făcută fie printr-un proiect cu finanţare nerambursabilă, fie cu capital privat, în situaţia în care va fi identificat un antreprenor interesat de aşa ceva.