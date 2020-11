Leo Grozavu vrea in play-off

După două etape în care a obţinut un singur punct, Sepsi a reuşit să se impună cu 2-1 pe terenul Chindiei Târgovişte, meci disputat la Giurgiu.

Echipa din Sfântu Gheorghe a întors rezultatul după ce a fost condusă de gazde şi şi-a consolidat locul de playoff.

„Toţi ne dorim, nu cred că e o echipă care să nu vrea în playoff. Am muncit în această vară, e stabilitate, linişte, tot ce ne trebuie. Dar nu epatăm, suntem o echipă normală despre care nu se vorbeşte foarte mult.

Am spus şi înainte de joc, avem lot foarte bun, avem dubluri pe posturi. Fără să ne atace, ei conduceau la pauză cu 1-0. E bine că am reacţionat la pauză, am reuşit să punem presiune şi să luăm 3 puncte foarte importante,” a declarat Leo Grozavu după meci.