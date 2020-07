LEO GROZAVU: „Nu suntem încă liniştiţi, mai sunt cinci jocuri, 15 puncte”

Sepsi a câştigat meciul de pe teren propriu cu Chindia, scor 2-0. Leo Grozavu (52 de ani) a traversat o săptămână zbuciumată, dar acum răsuflă uşurat.

Leo Grozavu a fost implicat într-un scandal la Sf. Gheorghe. Acuzat că şi-a lovit doi fotbalişti, tehnicianul a scăpat doar cu o amendă şi cu un ultim avertisment.

„Încerc să fiu liniştit, la câte s-au scris despre noi. Echipa a răspuns bine ultimor evenimente. Ne-am obişnuit. Trăim în România, trebuie să ne obişnuim. Azi n-am făcut o partidă extraordinară, dar am marcat două goluri, ne-am creat ocazii, am fost destul de siguri în apărare. Nu suntem încă liniştiţi, mai sunt cinci jocuri, 15 puncte. Probabil la final vom fi echipa cu cele mai multe jocuri. Jucăm din trei în trei zile, e şi Cupa României, dar ne-am asumat. E mult efort”, a declarat Grozavu la Look Sport.

Sepsi s-a calificat în finala Cupei, unde va înfrunta FCSB, după o dublă victorie cu Poli Iaşi, scor 5-1, respectiv 3-0. Moldovenii au contestat dreptul de joc al Rachid Bouhenna şi aşteaptă acum decizia Federaţiei. Leo Grozavu a comentat cu umor situaţia: „Nu mi-e teamă că vom pierde la „masa verde”. Dacă era ceva, se dădea deja o decizie. Dacă pierdem primul joc cu 03, ce se întâmplă apoi? Am câştigat 3-0 returul, ne prezentăm la Iaşi să jucăm prelungiri?”.