Legumicultorii din Băleni nu au unde să îşi vândă produsele

Share This





















Mulţi legumicultori români sunt grav afectaţi de criza sanitară. Vânzările în pieţe au scăzut drastic, iar unii dintre ei nu ştiu cum să-şi trimită marfa în hipermarketuri. Bazinul legumicol Băleni este unul dintre cele mai mari din ţară. Au ieşit castraveţii, salată, ceapă, usturoiul şi ridichile. Legumicultorii de la Băleni nu au unde să îşi vândă produsele şi spun că au tot mai puţini cumpărători.

Deputatul PSD Dâmboviţa,Claudia Gilia nu a rămas indiferentă la strigătul disperat al legumicultorilor din Băleni şiîncearcă să-i sprijine printr-o serie de demersuri făcute către Ministerul Agriculturii. Un lucru este trist,după patru zile de când deputatul PSD Dâmboviţa,Clau-dia Gilia a trimis un mail către Ministerul Agriculturii, cu o întrebare adresată ministrului cu privire la criza cu care se confruntă legumicultorii, nu a primit nici măcar un mail de confirmare. Drept urmare deputatul Claudia Gilia a ieşit public pentru a face cunoscută situaţia cu care se confruntă legumicultorii din Băleni: „Pandemia Covid-19 a adus vremuri grele pentru multe categorii sociale şi profesionale.

Astăzi, aş vrea să semnalez situaţia legumicultorilor din Comuna Băleni. Oameni foarte muncitori, bălenarii nu au, în această criză a coronavirusului, unde să îşi

vândă produsele. Activitatea în pieţe a scăzut dramatic, la fel şi livrarea către marile lanţuri de magazine alimentare.Nu am putut rămâne indiferentă la necazurile oamenilor din Băleni, în contextul general al pandemiei. Discuţiile pe care le-am purtat în ultimul timp cu o serie de producători locali m-au determinat să îi solicit ministrului agriculturii intervenţia pentru a-i sprijini pe oameni.Am încercat să îl contactez pe domnul ministru, însă, spre surpriza mea, acesta nu are niciun instrument de comunicare directă la minister. De aceea am trimis solicitarea mea domnului secretar de stat, Emil Dumitru, însă, nici de această data, nu am avut succes.

Chiar, dacă în această perioadă, Parlamentul lucrează în condiţii speciale, i-am adresat domnului ministru, Adrian Oros, o întrebare (mai jos, întrebările adresate min-istrului).Intervenţia ministerului trebuie sa fie una rapidă, cu măsuri coerente, ferme în vederea susţinerii producătorilor români.

Crearea unui platforme electronice pe care producătorii pot să îşi listeze produsele este ineficientă.Domnule ministru, timpul nu are răbdare cu agricultorii, de aceea este imperios să interveniţi rapid! Susţin producătorii români!” ,a afirmat deputatul Claudia Gilia