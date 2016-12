LDP Dâmboviţa asigură deszăpezirea şi pe traseele Dobra-Cornăţelu-Crevedia, Lunguleţu-Răcari şi Titu-Corbii Mari

Share This





















La nivelul judeţului Dâmboviţa încă mai există o serie de drumuri judeţene pentru care nu au fost încheiate contracte de deszăpezire şi asta pentru că firmele nu s-au înscris la licitaţiile publice organizate de LDP Dâmboviţa. Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Adrian Ţuţuianu a amintit cele trei trasee, respectiv Dobra-Cornăţelu-Crevedia, Lunguleţu-Răcari şi Titu-Corbii Mari, care înseamnă 197,69 kilometri de drumuri judeţene. Asta nu înseamnă însă că dacă va ninge mâine aceste tronsoane de drumuri vor rămâne troienite. Până vor fi adjudecate contractele de deszăpezire a acestor trasee, SC Lucrări Drumuri şi Poduri, societate aflată în subordinea Consiliului Judeţean va asigura deszăpezirea.

„Deşi am organizat mai multe proceduri de achiziţie publică nu am reuşit să atribuim câteva trasee… Este vorba de zona Dobra-Cornăţelu-Crevedia, 94,52 kilometri, zona Lunguleţu-Răcari, 53,46 kilometri, zona Titu-Corbii Mari, 49,71 kilometri. Vom face în continuare proceduri de achiziţie publică, legea ne permite chiar şi o achiziţie directă, însă nu am găsit o societate comercială interesată de preluarea acestei activităţi. Vă mai precizez că pe sectoarele Pucioasa-Fieni, 73 de kilometri şi Dragomireşti-Malu cu Flori, 142,7 kilometri, deszăpezirea va fi asigurată de societatea Lucrări Drumuri şi Poduri a Consiliului Judeţean Dâmboviţa, cu mijloace proprii. Pe zona Moroeni-Padina şi zona Şaua Dichiului, sunt 64 de kilometri, activitatea va fi asigurată de SC Ratelen Construct SRL. Pe zona Petreşti-Şelaru, 76,7 kilometri, Valea Mare-Costeşti Vale, 80,9 kilometri, activitatea de deszăpezire va fi asigurată de SC Montaj Paladiu SRL. Pe zona Moreni-Valea Lungă-I.L. Caragiale, 47,88 kilo-emetri şi zona Văcăreşti-Produleşti-Sălcioara, 62,85 kilometri deszăpezirea va fi asigurată de SC Sava Serv Construct SRL, lider de asociere, în asociere cu SC Green Line Construct SRL şi SC Rebelis Construcţii SRL. Pentru SC LDP avem nevoie de 2000 de tone de sare şi 4000 de tone de nisip, contractele de furnizare sunt semnate şi au început livrările. Carburantul necesar activităţii de deszăpezire este asigurat prin contractul de furnizare deja încheiat. La momentul acesta, avem pe stoc 538 de tone de nisip, 530 de tone sare, 820 de tone de material antiderapant. De asemenea, la societăţile comerciale care execută servicii de deszăpezire, Ratelen Construct, Montaj Paladiu şi Sava Serv Construct, avem pe stoc 1620 de tone de nisip, 224 de tone de sare şi 500 de tone de material antiderapant. Activităţile de deszăpezire sunt asigurate de 87 de utilaje aparţinând SC Lucrări Drumuri şi Poduri, dar şi prestatorilor selectaţi prin achiziţie publică”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Adrian Ţuţuianu.

LDP Dâmboviţa mai asigură deszăpezirea pe zonele Pucioasa-Fieni şi Dragomireşti-Malu cu Flori.