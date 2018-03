LAUDE DE PESTE PRUT

Share This





















Valentina Semiruncic este un nume respectat în Republica Moldova, antrenor emerit de înot, care obţine rezultate incredibile cu sportivii de peste Prut, într-o ţară unde nu există nici măcar un bazin cu dimensiuni olimpice. Şi totuşi, un înotător din Republica Moldova, Alexei Sankov, a câştigat anul trecut titlul european la juniori în Israel, stabilind record mondial în proba de 200 m liber. Valentina Semiruncic este antrenorul lotului naţional de înot al Republicii Moldova de doi ani, profesează de peste 30, şi a coordonat la Târgovişte o delegaţie de 17 sportivi ai Liceului CSS 8 Chişinău. S-a simţit onorată să întâlnescă aici o campioană olimpică, pe Camelia Potec, preşedintele Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern, discutând şi cu primarul municipiului Târgovişte, Cristian Stan. Înotătorii moldoveni au lăsat o impresie frumoasă la Cupa „Contratimp Chindia”, unde au cucerit numeroase medalii, scrie site-ul complexului de nataţie.

„Am găsit la Târgovişte oameni deschişi şi condiţii excelente”

Cum vă simţiţi la Târgovişte?

– Mă simt foarte bine, oraşul este extraordinar de frumos. Apreciez organizarea deosebită a acestui concurs, unde sportivii noştri s-au simţit minunat. Am găsit aici oameni deschişi şi condiţii excelente, cu mult peste cele în care se pregătesc înotătorii din Republica Moldova. Suntem foarte bucuroşi că am putut participa la o competiţie aşa de serioasă.

La ce nivel se prezintă nataţia în Republica Moldova?

– Înotul nu este foarte bine dezvoltat în ţara noastră. Din păcate, în Republica Moldova nu sunt bazine performante, care ar putea să ofere copiilor posibilitatea unui antrenament calitativ. Tocmai de aceea ne-a bucurat invitaţia de a participa la concursul de la Târgovişte, unul puternic, la care ne-am prezentat onorabil. Chiar dacă am deplasat aici doar sportivi selectaţi de la o singură şcoală din Chişinău, CSŞ 8, am câştigat în jur de 40 de medalii. Aş vrea să menţionez că această deplasare a fost finanţată totalmente de către părinţi, cărora le mulţumesc din suflet. Din echipa care a venit la Târgovişte face parte şi un sportiv selecţionat pentru Olimpiada Juniorilor, care va avea loc anul acesta în Argentina.

Câte bazine de înot sunt în Republica Moldova?

– În toată ţară sunt doar trei bazine mici, cu o lungime a culoarelor de 25 de metri. Cât despre bazinele olimpice, nu avem niciunul în Republica Moldova. Cu toate acestea, doi sportivi din ţara noastră au participat anul trecut la Campionatul European din Israel, Tatiana Sălcuţan şi Alexei Sankov, ultimul bătând recordul mondial la juniori în proba de 200 m liber.

Cu ce impresii plecaţi de la Târgovişte?

– Avem o invidie faţă de ce am văzut aici, dar în sensul plăcut, cât de bine ne-ar prinde în ţara noastră un bazin ca al dumneavoastră! Ne-am dori să mai participăm la asemenea evenimente în Târgovişte sau pe teritoriul României, unde putem aduce sportivi mai buni decât cei care au venit acum cu noi.