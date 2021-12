LAUDE DE LA EMIL SĂNDOI

Chindia Târgoviște a terminat anul 2021 cu un succes, 1-0 împotriva ultimei clasate Academica Clinceni, iar antrenorul Emil Săndoi și-a lăudat jucătorii.

Chindia a trecut peste eșecurile cu Dinamo și FC U Craiova 1948, iar Săndoi este de-a dreptul impresionat de modul în care s-au prezentat elevii săi contra Academicii Clinceni:

„In primul rând vreau să-i felicit pe jucătorii noștri. Sunt niște băieți de caracter, așa cum îi știu de când i-am preluat. Ați văzut ce lot avem, vă aduceți aminte cum am pierdut cu Dinamo. In meciul cu Dinamo cred că a fost meciul în care o echipă a ratat cele mai multe ocazii la poarta adversă.

Cu FC U am pierdut în niște condiții speciale, 0-3, iar jucătorii plângeau în cabină, erau căzuți. Am trecut și peste acel moment, așa cum făcut-o mereu, și vreau să-i felicit pe jucători pentru rezultatul obținut astăzi. Am dominat categoric meciul, cred că diferența ar fi trebuit să fie mai mare. Academica Clinceni are un antrenor foarte bun și jucători cu experiență”, a spus Emil Săndoi, după victoria cu Academica Clinceni.