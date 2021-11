LASZLO BALINT ȘI-A PIERDUT CUMPĂTUL DUPĂ ÎNFRÂNGEREA CU CHINDIA

UTA Arad a pierdut meciul cu Chindia Târgoviște, contând pentru etapa 14 din Liga 1, scor 0-2, iar eșecul este digerat cu greu de antrenorul gazdelor.

UTA a dominat partida de pe teren propriu, dar a ratat o mulțime de ocazii importante și s-a văzut învinsă după reușitele semnate de Popadiuc (55′) și Neguț (90+2′).

După meci, antrenorul Laszlo Balint a avut un discurs dur la adresa jucătorilor săi, spunând că aceștia nu merită să fie în play-off, având rezultatul meciului de azi. Tehnicianul face un apel și la persoanele din conducere, cerându-le să își asume mai multe greșeli.

„Au fost două părți total diferite. Până la primirea golului, am controlat meciul de o manieră categorică, am reușit să avem foarte multe situații. Nici acum nu pot să înțeleg cum se poate rata din asemenea situații. Copilul meu are 14 ani și sunt 100% convins că ar fi dat gol din pozițiile respective. Eu mă bucur că echipa a reușit să facă ce ne-am propus, să punem presiune pe o echipă care se apară foarte bine, să avem ocazii mari. Din păcate, ne-a lipsit inspirația tuturor, inclusiv mie.

Eu îmi reproșez multe când echipa pierde. Sunt și alte lucruri care ar trebui să fie luate în piept și nu numai de Balint. Balint și le asumă pe toate, dar nu numai Balint face greșeli. Sunt anumite lucruri care trebuie să fie luate în piept, să își asume mai multă lume din club anumite lucruri. Astăzi am demonstrat că nu merităm să fim în play-off. Nu e un obiectiv al conducerii, ci noi ni l-am propus în vestiar. Dacă voiam să fim în play-off, meciul de azi trebuia câștigat sub orice formă.

N-aveam voie să primim gol din aut. E de neconceput pentru o echipă care își propune mult. Dacă erai o echipă mediocră, asta e, am greșit, vedem ce face etapa viitoare. Felicitări Chindiei. Cu armele ei… nu ne-a surprins cu absolut nimic, a jucat exact așa cum știam. E o înfrângere dureroasă. Putea fi a treia victorie consecutivă. Din păcate, e o înfrângere fără gol marcat în condițiile în care am avut ocazii rarisime”, a spus Laszlo Balint, după meci.

UTA se află pe locul 7, cu 23 de puncte strânse în 14 etape. În ultima etapă a turului, arădenii vor juca pe terenul lui CS Mioveni.