Lapte și Carte, un program care ar trebui să contribuie tot mai mult la sănătatea și educația copiilor

În România, programul Laptele și cornul a fost introdus în 2002 ca un program social și a fost extins apoi la toţi elevii. În prezent, este finanţat și din fonduri europene, pe lângă cele de la buget.

Programul pentru școli al Uniunii Europene, la care participă și România, are pentru anul școlar 2021-2022 un buget, alocat prin hotărâre de guvern, de 167.8 milioane lei, pentru distribuţia de lapte și produse lactate, prevede actul normativ adoptat de Executiv pe 18 august 2021, cu mai puţin de o lună înaintea primei zile de școală. În unele localităţi încă sunt proceduri de licitaţie, iar an de an, în primele săptămâni de școală, elevii nu au parte de alimentul sănătos și necesar, asigurat de statul român și Comisia Europeană. Acestea sunt două dintre problemele pe care autorităţile le pot rezolva – predictibilitatea și consistenţa acestei măsuri.Pe lângă distribuţia produselor în sine, de care se ocupă Ministerul Agriculturii, există și o componentă care are o valoare de peste 38 de milioane de lei în acest an școlar pentru „măsuri educative pentru o alimentaţie sănătoasă”, atașată acestui program, măsuri care sunt în responsabilitatea Ministerului Educaţiei.

Cu toate acestea, mulţi elevi și părinţii lor au sesizat că aceste măsuri nu se pun și în practică de fiecare dată.Între-barea care se ridică aici este firească: aceste măsuri educative chiar sunt derulate? Activităţile chiar există și sunt realizate în toate școlile cu intensitatea și profesionalismul prevăzute în teorie și în normele legale, susţinute prin plata din bani publici și europeni a profesorilor care ar trebui să le arate elevilor ce înseamnă o nutriţie sănătoasă și cum să facă diferenţa între bun și nesănătos? Cum este monitorizată această activitate și ce schimbări sunt necesare pentru o mai bună aplicare a programului?

Pentru răspunsuri și un „roadmap” al acestui program Asociaţia Patronală Română din Industria Laptelui (APRIL), cu sprijinul Point Public Affairs, alături de partenerul media Edupedu.ro organizează marţi, 12 octombrie, de la ora 15:00, dezbaterea LIVE online Lapte și Carte, la care invitaţi sunt:

Anca DRAGU – Președinte, Senatul României

Vasile Dîncu – Vicepreședinte, Senatul României

Mihail DUMITRU – Director General Adjunct, DG AGRI, Comisia Europeană Monica ANISIE, Președintele Comisiei pentru învăţământ din Senat

Aurel SIMION – Secretar de stat, Ministerul Agriculturii

SZABÓ Odön, Vicepreședintele Comisiei pentru învăţământ din Camera Deputaţilor

Annamaria BOGYA, Secretar de stat în cadrul aparatului de lucru al Viceprim-ministrului Kelemen Hunor

Radu SZEKELY, Consilier al ministrului educaţiei

Adrian Ionuţ GÂDEA – Președintele Consiliului Judeţean Teleorman

Eugen ILEA, Președinte pentru București al Federaţiei Naţionale a Asociaţiilor de Părinţi – Învăţământ Preuniversitar (FNAP-IP)

Silviu MORCAN, Președintele Consiliului Naţional al Elevilor (CNE)

Dragoș COSTACHE – Director dezvoltare, SIMULTAN SRL

Dorin COJOCARU, Președintele Asociaţiei Patronale Române din Industria Laptelui (APRIL)

Anul trecut, aproximativ 2 milioane de copii nu au mai beneficiat de suportul alimentar specific pentru o perioadă îndelungată, din cauza închiderii școlilor timp de 110 zile, potrivit numărătorii făcute de reprezentanţii Băncii Mondiale.

Odată cu începerea școlii în format fizic, pentru cei mai mulţi dintre elevi, este momentul să încercăm să găsim răspunsuri pentru întrebări precum:

Ce măsuri pot fi luate pentru a garanta funcţionalitatea programelor alimentare în școli, indiferent de circumstanţe?

In contextul în care Uniunea Europeană susţine financiar distribuţia de lapte către elevi, ar putea creșterea porţiilor de lapte alocate săptămânal să reprezinte o măsură concretă pentru stimularea participării școlare?

Poate fi Programul pentru școli adaptat nevoilor copiilor de astăzi, la aproape 20 de ani de implementare continuă?

Alături de guvernanţi, administraţiile publice locale, producătorii locali și Comisia Europeană sunt parte din ecosistemul care trebuie pus în mișcare pentru ca produsele să ajungă în școli, la beneficiarii programelor alimentare.

Pentru copiii care provin din medii dezavantajate, gratuitatea sistemului de învăţământ nu este suficientă pentru ca aceștia să beneficieze de un context favorabil dezvoltării de noi aptitudini, deprinderi sănătoase sau din punct de vedere educaţional. În aceste cazuri, măsurile pentru stimularea participării școlare și reducerea abandonului școlar trebuie să vină însoţite de pachete care să combine atât componenta socială, cât și cea educaţională.

Programul a fost gândit la nivel european și planificat și prezentat de autorităţile din România drept unul uniform, indiferent de mediul în care este școala, din care provin elevii sau de gradul de bunăstare al acestora. Ar trebui să fie un program universal, pentru toţi elevii, la fel ca alocaţia pentru copii, dacă ar fi să facem o analogie.

Principalul scop al Schemei europene Lapte în școli este acela de a încuraja alimentaţia sănătoasă la copii. Mai exact, dacă un copil consumă zilnic lapte la școală, sub forma unei gustări, aceasta îi va asigura și energie și hrană echilibrată, înlocuind foarte probabil o gustare hipercalorică și hipoglucidică; în plus, va contribui la formarea unor obiceiuri sănătoase de consum care sunt valoroase pentru viitorul adolescent și apoi adult, ca parte din prevenţia afecţiunilor metabolice (excesul ponderal și obezitatea, diabetul), dar și a altor afecţiuni, precum cele cardiovasculare.

Un al doilea obiectiv al Schemei europene este susţinerea producătorilor (fermierilor) și procesatorilor de lapte, motiv pentru care măsura și este parte a Politicii Agricole Comune și gestionată de DIGI AGRI.

Un program esenţial pentru școală, pentru sănătate, pentru viitorii tineri și adulţi care acum, în clase alături de colegii și profesorii lor, își formează valorile pe care-și clădesc viaţa și deciziile viitoare. Gândit ca o încurajare a vieţii sănătoase, susţinut cu zeci de milioane de euro, fonduri comunitare, an de an, răspândit la nivelul tuturor statelor europene, Programul Laptele în școli are nevoie de o evaluare obiectivă după 20 de ani de funcţionare, într-un moment în care copiii au nevoie și mai tare de repere sănătoase. Îmbunătăţirea și adaptarea la nevoile copiilor din prezent sunt obiective necesare pentru potenţialul Programului Lapte în școli.