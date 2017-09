Lansarea celui mai important proiect de reabilitare şi modernizare a infrastructurii rutiere: DJ720, DJ720B, DJ711 şi DJ101B din judeţul Dâmboviţa

Share This





















Sala Unirii a Consiliului Judeţean Dâmboviţa,a fost gazda conferinţei de lansare a proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de transport judeţean prin modernizarea DJ720, DJ720B, DJ711 şi DJ101B pe traseul limită judeţ Prahova-Moreni-Gura Ocniţei-Răzvad-Ulmi-Târgovişte-Comişani-Bucşani-Băleni-Dobra-Finta-Bilciureşti-Cojasca-Corneşti-Butimanu-Niculeşti – limită judeţ Ilfov”, ce se va derula pe o perioadă de 45 de luni, 5 august 2017-4 mai 2021, acesta având ca obiectiv general: accelerarea creşterii economice şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale din Judeţul Dâmboviţa prin stimularea mobilităţii, rezultat al modernizării infrastructurii judeţene de transport şi asigurării conectivităţii indirecte la reţeaua TEN-T.

La eveniment au participat: preşedintele CJ, Alexandru Oprea, directorul executiv al Direcţiei Programe Europene, Florin Gilia, subprefectul judeţului Dâmboviţa, Florina Mureşan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Alin Manole, primarul municipiului Târgovişte, Cristian Stan, primarul municipiului Moreni, Dinu Constantin, primarii unităţilor administra-tiv-teritoriale care sunt tranzitate de drumurile judeţene incluse în proiect, reprezentanţii ADR Sud Muntenia şi alţi reprezentanţi ai administraţiei publice locale şi judeţene.

Este cel mai important proiect de reabilitare şi modernizare a infrastructurii rutiere din judeţul Dâmboviţa.

„Conferinţa de presă care marchează lansarea celui mai mare proiect de reabilitare şi modernizare a infrastructurii rutiere din judeţul Dâmboviţa. Este vorba despre „Dezvoltarea infrastructurii de transport judeţean prin modernizarea DJ720,

DJ720B, DJ711 şi DJ101B pe traseul

limită judeţ Prahova-Moreni-Gura Ocniţei-Răzvad-Ulmi-Târgovişte -Comişani-Bucşani-Băleni-Dobra-Finta-Bilciureşti-Cojasca-Corneşti-Butimanu-Niculeşti -limită judeţ Ilfov”, proiect depus în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 -2020, Axa prioritară 6 – Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţii 6.1 -Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale. Proiectul presupune modernizarea traseului interjudeţean (format din 4 drumuri judeţene), pe o lungime de 62,12 km. Un număr de 16 localităţi sunt tranzitate de drumurile judeţene ce fac obiectul acestui proiect. În plus, proiectul vizează reabilitarea a 4 poduri existente pe traseul inter-judeţean. Aş vrea să vă mulţumesc pentru participarea la conferinţa de lansare a proiectului şi să vă asigur că vom continua să aducem în atenţia opiniei publice atât activităţile desfăşurate în implementarea proiectului, cât şi rezultatele înregistrate”, a afirmat preşedintele CJ, Alexandru Oprea.

Florin Gilia, director executiv al Direcţiei Programe Europene din cadrul Consiliului Judeţean Dâmboviţa, a făcut o prezentare detaliată a proiectului care va deservi 186.682 de persoane, implică patru drumuri judeţene, cu o lungime de modernizare eligibilă de 62,069 kilometri, de-a lungul cărora vor fi realizaţi o serie de indicatori care vor contribui atât la fluidizarea, cât şi la siguranţa circulaţiei, respective se va realiza conectivitatea la două coridoare TEN-T, se vor construi 37 staţii pentru pasageri, 8 alveole pentru mijloacele de transport public, piste cu două sensuri pentru biciclişti, cu o lungime de 3,94 kilometri, dar vor fi reabilitaţi şi modernizaţi şi 69,93 kilometri de trotuare şi alei pietonale. Un număr de 15 localităţi urmează a fi tranzitate de drumurile judeţene şi anume: municipiul Moreni, comuna Gura Ocniţei, comuna Răzvad, comuna Ulmi, municipiul Târgovişte, comuna Comişani, comuna Bucşani, comuna Băleni, comuna Dobra, comuna Finta, comuna Bilciureşti, comuna Cojasca, comuna Corneşti, comuna Butimanu, comuna Niculeşti: „Proiectul se realizează într-un parteneriat format din UAT Judeţ Dâmboviţa, în calitate de lider al proiectului, UAT Municipiul Târgovişte şi UAT Municipiul Moreni. Perioada de implementare a proiectului este de 45 de luni, începând din data de 5 august 2017 până în 4 mai 2021. Acest proiect a făcut şi face parte din lista de proiecte prioritare, Prioritatea 1, Traseul 2, aprobat prin Hotărârea 1/2015 a Comitetului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia. Este singurul traseu care este în interiorul unui singur judeţ, acest traseu a fost prevăzut numai pentru judeţul Dâmboviţa. Traseul este configurat pe harta care arată conectivitatea la TEN-T. Obiectivul general al proiectului este accelerarea creşterii economice şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale din Judeţul Dâmboviţa prin stimularea mobilităţii, rezultat al modernizării infrastructurii judeţene de transport şi asigurării conectivităţii indirecte la reţeaua TEN-T. Obiectivul specific al proiectului constă în creşterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale şi urbane situate în proximitatea reţelei TEN-T prin modernizarea DJ

720, DJ 720B, DJ 711 şi DJ 101B pe

traseul menţionat. Traseul ce va fi modernizat este în lungime de 62,12 kilometri şi va tranzita 15 localităţi. (… ) Pe lângă reabilitarea căii de rulare în cadrul proiectului vor fi realizate, montate şi reabilitate următoarele: piste de biciclete cu două sensuri de circulaţie în lungime de 3940 metri liniari, trotuare în lungime de 69.930 metri liniari, straţii de transport public în număr de 37, 8 alveole, parapeţi de protecţie în lungime de 3546 metri liniari, 825 de indicatoare rutiere, vor fi făcure marcaje longitudinale şi transversale, vor fi montaţi 1200 de stâlpi de ghidare, 380 de butoni reflectorizanţi, 426 catadioptri, parapet metalic pietonal în lungime de 359 metri liniari şi vor fi montate 35 de oglinzi parabolice. Valoarea totală a proiectului este de 211.822.388,29 lei, din care 179.511.725,29 lei asistenţă financiară nerambursabilă din partea Fondului European de Dezvoltare Regională, reprezentând 85% din valoarea eligibilă a proiectului, 27.454.734,46 lei asistenţă financiară nerambursabilă din bugetul naţional, reprezentând 13% din valoarea eligibilă a proiectului, 4.223.805,30 lei este contribuţia proprie a Consiliului Judeţean, reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului, iar suma de 632.123,24 lei reprezintă contribuţia de la bugetul local al judeţului Dâmboviţa, reprezentând cheltuieli neeligibile ale proiectului”, a declarat Florin Gilia, director executiv al Direcţiei Programe Europene din cadrul Consiliului Judeţean Dâmboviţa

Aspecte tehnice privind investiţia au fost prezentate şi de către Diana Poşchină Penescu, expert în cadrul ADR Sud Muntenia: „Beneficiarul este foarte aproape de a lansa achiziţia pentru proiectul tehnic; proiectul are o valoare mare şi, de aceea, toată echipa Consiliului Judeţean Dâmboviţa depune eforturi foarte mari şi din ceea ce am văzut, sunt foarte atenţi în monitorizarea acestui proiect. Este un proiect cu o durată de 45 de luni, să sperăm că o să-l terminăm mai repede, chiar tronsonarea drumului va duce, sperăm, la reducerea perioadei de execuţie astfel încât să nu ajungem la 45 de luni. Sperăm că vom avea noroc de constructori serioşi şi, astfel, proiectul va fi dus la bun sfârşit. Este cel mai mare proiect ca valoare din regiune, pe această axă, şi părerea mea este că trebuie foarte atent şi serios urmărit.”

La rândul său, primarul municipiului Târgovişte, Daniel Cristian Stan, a felicitat autorităţile responsabile de implem-netarea proiectului şi le-a urat mult succes în activitate: „În primul rând, felicitări pentru acest proiect, este un proiect deosebit, cel mai mare proiect de reabilitare a infrastructurii rutiere implementat vreodată în judeţul Dâmboviţa, şi iată, cel mai mare proiect din regiune, semnat la acest moment, şi mă bucur că şi municipiul Târgovişte este partener în acest proiect. Aş vrea să felicit Consiliul Judeţean, pe domnul preşedinte Alexandru Oprea, de asemenea aş vrea să aduc în discuţie şi meritele fostului preşedinte al Consiliului Judeţean, Adrian Ţuţuianu, în legătură cu acest proiect. Este foarte important şi aş spune şi eu că mi se pare o decizie bună împărţirea în 4 loturi. Probabil că execuţia va merge mult mai repede.”

Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană, prin Fondul European de Dezvoltare Regională, astfel: valoarea totală a proiectului este de 211.822.388,29 lei, din care 179.511.725,29 lei – contribuţie nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, reprezentând un procent de 85% din cheltuielile eligibile ale proiectului, 27.454.734,46 lei – contribuţie nerambursabilă din bugetul naţional, reprezentând un procent de 13% din cheltuielile eligibile ale proiectului, 4.223.805,30 lei – contribuţie de la bugetul local al judeţului Dâmboviţa, reprezentând un procent de 2% din cheltuielile eligibile ale proiectului, şi 632.123,24 lei – contribuţie de la bugetul local al judeţului Dâmboviţa, reprezentând cheltuielile neeligibile ale proiectului.