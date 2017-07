Lăncierii târgovişteni sunt gata să încânte audienţa Ultimul amical al verii, în Trivale, cu FC Argeş

Share This





















Chindia şi-a adus ce trebuie. Un portar, Iustin Popescu (Dinamo), care să ermetizeze poarta, un fundaş central, Denis Ciobotariu, care este atent şi sigur, cel care dă încredere apărării.

La mijloc, Cristi Matei poate să scape echipa de momentele confuze. Chindia se bazează pe sprinturile derutante şi spectaculoase ale lui Mihai Neicuţescu, dar şi pe forţa lui Marius Bâftoi. Pot fi utili Acasandrei şi Cernea, aduşi în această vară în curtea Chindiei.

Bine stă Chindia şi la jucătorii sub 21 de ani. În această categorie fac parte: Aioanei, Cio-botariu, Stoica, Matei, Neicuşescu, Nisipeanu, Cernea, loniţă, Şerban. Nu mai fac parte din U21, Dumitraşcu şi C. Neguţ, oameni de bază în stagiunea trecută.

Astăzi, Chindia va susţine ultimul amical al verii, adversară fiind FC Argeş Piteşti. Cele două echipe s-au întânlit săptămâna trecută (miercuri, 19 iulie), la Târgovişte, pe stadionul Eugen Popescu. Au câştigat târgoviştenii cu scorul de 3-1 (Neicuţescu 7, Bâftoi 12, Vătavu 55-Vişa 77), dar scorul putea fi mai mare. Echipa argeşeană a promovat în Liga a 2 a, în această vară, terminând sezonul fără înfrângere. Acum, antrenor este loan „Grecu” Eftimie (venit de la CS Mioveni), care l-a înlocuit pe Nicolae Dică (plecat la FCSB).

Până acum, echipa din vechea Cetate de Scaun a susţinut următoarele meciuri amicale: 0-2 (acasă) cu Juventus Bucureşti, 0-0 (acasă) cu CS Baloteşti, 3-3 (la Berceni) cu FCSB, 21 (acasă) cu Metaloglobus Bucureşti, 3-1 (acasă) cu FC Argeş Piteşti. Partida cu FC Aninoasa a fost anulată.

Lotul echipei din Curtea Domnească este pregătit pentru abordarea sezonului competiţional 2017-2018, care începe pe 5 august. Din distribuţia Chindiei fac parte: Meilă, Aioanei, I. Popescu, Martac, Acasadrei, Vătavu, Ispas, Ciobotariu, Dumitraşcu, loniţă, L. Mihai, Honciu, Stoica, Matei, Cernea, Pencea, Stoica, Grigore, Şerba, C. Neguţ, loniţă, Cherchez, Neicuţescu, Bâftoi. Antrenori sunt: Nicu Croitoru principal, susţinut de secunzii, Sică Bârdeş şi George Păsărică.

Au plecat: Pătru (s-a renunţat la el), Căbuz (la AFC Hermanstandt) şi Parghel (Flacăra Moreni). Cornel Dinu este în recuperare după ce a fost operat la genunchi.