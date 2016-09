„Lăncierii” rămân pe primul loc Chindia Târgovişte – Dacia Unirea Brăila 2-0 (1-0)

Share This





















Stadion Eugen Popescu, timp călduros,

teren bun, spectatori 3.000.

Au marcat: Honciu (min. 22), Niţă (89 –

autogol). Şuturi spre poartă 10-7, pe

spaţiul porţii 5-4, cornere 3-6.

Au arbitrat: Cătălin Buşi 7 (Râmnicu

Vâlcea) – Adrian Popescu 7 (Craiova),

Marius lonuţ Bobe 7 (Videle).

Cartonaş galben: Ghiocel, Cartonaş roşu:

Neagu (90+2).

Chindia: Meilă 7 – Pătru 6.5 (cpt), Vătavu 6.5, C. Dinu 6.5, Martac 6.5 – Parghel 6.5, Honciu 7, L. Mihai 7 (90+2 – Neagoe), Roşciugă 5.5 (84 – Nisipeanu) – Cherchez 6 (87 – Pencea), Neguţ 5.5. Rezerve neutilizate: Aioani – Ispas, loniţă Antrenori: Nicu Croitoru, Sică Bârdeş, Cosmin Lunescu.

Dacia Unirea: Gârlea 6 – Niţă 5.5, Ghiocel 6.5 (69 – Calenic 5.5), Ivan 6.5, Stănci-ulescu 6.5 (cpt) – Neagu 4, Puşcaşu 7, Adăscăliţei 6 (84 – P. Ioan), Roşu 6 – Enciu 6, Muscă 6.5 (61 – Oprea 6). Rezerve neutilizate: Mitrea – Iordache, Misarăş, Roşoagă. Antrenori: Alin Pânzaru, Vlad Pavel.

Etapa a 7-a s-a terminat cu acest meci cu implicări pentru primul loc.

Chindia a câştigat într-o manieră entuziasmantă, dar şi replica echipei din Brăila a fost destul de bună.

„Lăncierii” târgovişteni au etalat un joc plăcut de pase, au făcut un presing constant şi un marcaj nemilos. S-au dus în atac şi s-au întors în apărare. S-au dus din nou şi s-au întors iar, necontenit. Au suflu şi poftă de joc.

Au fost şi câteva greşeli în defensivă, dar portarul Teodor Meilă a păstrat poarta Chindiei nepenetrată.

Veniţi după un eşec usturător, 1-3, cu Foresta Suceava, târgoviştenii şi-au învins teama, şi-au controlat reacţiile, s-au concentrat la maxim şi au repurtat o victorie preţioasă care îi menţin pe primul loc în clasamentul Ligii a 2-a.

Centrare Pătru, gol Honciu

În perioada de studiu am notat şuturile lui Liviu Mihai (5), respectiv Enciu (7).

Roş-albaştrii au un plus la mijlocul terenului, confiscat parcă de Parghel, Honciu şi Liviu Mihai. Aceştia desenează trasee ofensive, dar apar şi la finalizare.

L. Mihai (12), Neguţ (17), Honciu (19) sunt foarte aproape de gol, dar Gârlea a avut noroc.

Golul mult aşteptat a venit în min. 22: Pătru a executat, în gura porţii un corner, Neguţ a deviat uşor balonul care a venit pe fruntea lui Honciu şi s-a oprit în plasa porţii lui Gârlea, 1-0. E al doilea gol marcat de „perla” Ungureniului.

Până la pauză, am mai consemnat ratarea lui Neguţ (27) după o combinaţie pe traseul Honciu – Liviu Mihai.

Brăilenii n-au realizat mai nimic. Atacanţii Enciu şi Muscă au fost singuri printre duşmani, iar Puşcaşu, Adăs-căliţei şi Roşu nu şi-au putut aşeza jocul. Apoi, Neagu parcă era certat cu pasele şi deposedările.

Chindia ţine jocul sub observaţie

Repriza secundă începe cu ratarea lui Parghel (55), din centrarea lui Cherchez. La poarta cealaltă, Meilă intervine salvator la şutul expediat de Enciu (tatonat de C. Dinu) la colţul scurt.

Honciu (59) şutează peste bară, după eroarea lui Neagu.

În min. 58 greşeala lui Cornel Dinu n-a fost fructicată de Enciu care din 5 m a reluat balonul cu capul peste poartă. Ratare imensă.

Chindia joacă organizat. Ţine jocul sub observaţie.

Apărarea echipei de la Dunăre are clipe grele în min. 70 şi 72 la incursiunile lui Cristi Cherchez.

Degajare Meilă, autogol Niţă

Dacia Unirea Brăila pare o echipă rigidă şi inhibată. Nu găseşte calea spre buturile lui Meilă. Replica e anemică. A căutat o repriză drumul spre gol cu lumina stinsă.

Chindia evoluează cu mult calm şi o siguranţă care i-a inhibat pe brăileni. Apărarea Chindiei, condusă de rutina lui Vătavu, a fost fără fisură. Oaspeţii au suferit de timiditate ofensivă. Masivii atacanţi Enciu şi Oprea nu s-au apropiat periculos de poarta lui Meilă fiind neutralizaţi de Cornel Dinu şi Marian Vătavu. Bine s-au comportat şi lateralii Pătru şi Martac.

În min. 89 Meilă a degajat lung spre Nisipeanu şi Niţă venit la dublaj a deviat balonul greşit, păcălindu-l pe Gârlea, mingea bătând plasa porţii acestuia, 0-2.

Eforturile furibunde ale brăilenilor s-au irosit odată cu acest autogol spectaculos şi cu eliminarea lui Neagu (90+22), la un fault grosolan asupra lui Cherchez.

În deplasare cu Metalul Reşiţa, acasă cu C.S. Mioveni

Cu 18p, Chindia stă în fotoliul de lider. Are +9 la adevăr şi golaveraj +8

(14-6).

În etapa a 8-a (miercuri, 21 septembrie, de la ora 17:00), Chindia joacă la Snagov-Ghermăneşti cu Metalul Reşiţa. Apoi, în runda a 9-a (duminică, 26 septembrie, de la ora 15:00) va juca acasă (stadionul Eugen Popescu) cu C.S. Mio-veni (12p).