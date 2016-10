„Lăncierii” domneşti nu s-au lăsat afumaţi Chindia Târgovişte – CS Afumaţi 1-0 (1-0)

Share This





















Stadion Eugen Popescu, teren bun, timp

răcoros, spectatori: 1.000.

A marcat: Cherchez (min .32).

Au arbitrat: Marius Omuţ (Oradea) –

Ferencz Tunyogi (Zalău), Claudiu Doru

(Cluj). Rezervă: Elena Demetrescu

(Râmnicu Vâlcea). Observatori FRF:

Lucian Măiereanu (Braşov), Cristian

Vornicu (Piatra Neamţ).

Cartonaşe galbene: Cherchez, Vătavu –

Vasile.

Chindia: Aioani – Pătru (cpt), Vătavu, C. Dinu, Martac – A. Neagoe, L. Mihai, Honciu, Roşciugă (46 – Stoica) – Neguţ (87 Nisipeanu), Cherchez (79 – Anton). Rrezerve neutilizate: Meilă – Pencea, Parghel.

Antrenor: Nicu Croitoru. Afumaţi: Obretin – Robicek, Buzea, Patriche (cpt), Covalschi (53 – A. Gheorghe) – A. Popa (75 – Zaharia), Olariu, Balgiu – Şt. Vasile, Tudorache -Verdeş (59 – Vlada). Rezerve neutilizate: Botaş – Petculescu, Pivniceru, V. Costache.

Antrenor: Vasile Neagu. Echipa din Afumaţi a venit la Târgovişte cu un moral bun după trei victorii la rând în ultimele trei etape. Chindia suferise o înfrângere drastică cu Luceafărul Oradea, scor 0-2 (a treia în patru meciuri) şi vroia să mai scoată din „pârleală”. A avut cât de cât o furie mândră.

Fără să fie încântător, meciul a fost pasionat. Echipa din Vechea Cetate de Scaun s-a simţit rănită în orgoliul sportiv după eşecul cu Luceafărul şi a vrut mai mult victoria. A câştigat, dar n-a fost ca un taifun. Din contră! A practicat acelaşi joc pragmatic. Nici vorbă de modificări de ritm, accelerări surprinzătoare, combinaţii subtile, schimburi de locuri în viteză. Ocaziile nu s-au înşirat la poarta apărată de Obretin.

A noua reuşită pentru Cherchez

După câteva minute de tatonare, Honciu (8) cade în careul mare după un duel aerian, cere penalti, dar nu i se dă.

C.S. Afumaţi iese din bârlog şi la prima acţiune mai închegată purtată de Tudorache (17) cere penalti la intrarea lui C. Dinu. Se acordă doar corner.

Chindia luptă, are curaj şi caută golul pe care-l găseşte în min. 32. Atunci, Honciu l-a deschis pe gaură pe Neguţ, a urmat o centrare-şut şi Cherchez de pe linia careului mic înscrie la colţul lung, 1-0. Este al noulea gol stagional al atacantului Chindiei. În sezonul trecut a marcat 17 goluri.

După gol, o… bară F.C. Afumaţi porneşte în căutarea egalării. Combină frumos la mijlocul terenului, dar nu duce multe baloane în apropierea careului din faţa lui Aioani.

Totuşi, în min. 39, Ştefan Vasile execută periculos o lovitură liberă de la 20 m, dar Aioani reţine în doi timpi.

„Lăncierii” târgovişteni atacă poarta lui Obretin cu o „bară” a lui Cherchez după greşeală lui Patriche. După ce a lovit bara, balonul s-a plimbat prin faţa porţii şi a ocolit şi cealaltă bară. Prima repriză se încheie cu un contraatac purtat de Robicek, continuat de Balgiu care a şutat în blocajul făcut de Honciu.

Şi când atacă, Chindia tot la apărare se gândeşte

În repriza secundă, Chindia n-a construit suficient. Nu s-a distins prin nimic. Şi-a pregătit cazemata. Şi când atacă tot la apărare se gândea. Imposibil de justificat, retragerea şi oboseala din partea a doua a meciului când „Lăncierii” târgovişteni au jucat destul de timid şi neconvingător.

Prima ocazie a reprizei îi aparţine lui Covalschi, dar Aioani s-a descurcat. Neguţ (57) şi Vătavu (59 – centrare Cherchez) nu găsesc finalizare corectă. Jocul se stafideşte. Echipa din Curtea Domnească e cu gândul la conservarea rezultatului, cea din Afumaţi la egalare.

Ilfovenii construiesc frumos, cu elegant cu Tudorache la pupitru (a vrut să fie omul orchestră), dar fără să pericliteze poarta lui Aioani.

Cherchez e iertat de eliminare

Se joacă distructiv fără ocazii de gol. În min. 64, Cherchez se repede la Buzea făcând un fault de galben, dar Marius Omuţ îl iartă. Mai avea un avertisment (în min. 58) şi acum, dacă îl primea, era eliminat. Chindia a jucat defensiv, dar n-a distrus fotbalul. În min. 70, un contraatac, doi contra doi, nu este finalizat de Neguţ căruia nu-i iese un lob de la 18-19 m. Apoi, Neagoe (90+2) l-a găsit pe Honciu, a urmat o preluare pe piept şi un şut din 8 m respins în corner.

Ilfovenii au muncit mult să sur-monteze dezechilibrul şi să egaleze. N-au refuzat fotbalul. Introduşi în partea a doua a jocului, A. Gheorghe, Vlada şi Zaharia au înviorat jocul ilfovenilor, anemic în atac. Din păcate pentru trupa antrenată de Vasile Neagu n-a marcat. Asta, pentru că defensiva Chindiei s-a apărat riguros, avansat şi exact.

La un punct de podium

Fără să strălucească, Chindia a învins o echipă incomodă. A fost o victorie modestă, dar de trei puncte.

Cu acest succes, echipa de pe malul drept al lalomiţei a acumulat 27p şi +9 la adevăr şi e la un punct de podium. Lider e în continuare Juventus Bucureşti cu 34p şi +13 la adevăr, urmată de Foresta Suceava şi F.C. Braşov, ambele cu câte 28p şi +10 la adevăr.

În etapa următoare, a 14-a, Chindia joacă în deplasare, cu Sepsi Sfântu Gheorghe (sâmbătă, 29 octombrie).

Până atunci, roş-albaştrii vor juca, miercuri, 26 octombrie, ora 18:00, la Mioveni (în nocturnă), cu ASU Poli Timişoara în Cupa României.