„Lăncierii” domneşti au făcut legea-n teren Chindia Târgovişte – ASU Poli Timişoara 2-0 (1-0)

Share This





















Au marcat: Cherchez (min. 12), Nisipeanu (63).

Au arbitrat: Vladimir Andrei Nagy (Aiud) – Joszef Peter (Sfântu Gheorghe), George Fridl (Comăneşti). Rezervă: Sergiu Anton (Bucureşti). Observatori FRF: Silviu Crângaşu (Ploieşti), Constantin Pintilie (Râmnicu Vâlcea).

Cartonaşe galbene: B. Dinu (34), Vătavu (47) – Dănăricu (70).

Meciul s-a disputat pe stadionul Eugen Popescu. Spectatori:

1.000.

Chindia: Meilă – Pătru (cpt), Vătavu, B. Dinu, C. Dinu -Nisipeanu, Honciu (59 – Pencea), L. Mihai, Stoica – Neguţ (82 -Ioniţă), Cherchez (85 – Neagoe). Rezerve neutilizate: Aioani -Parghel, M. Niţă, A. Şerban. Antrenor: Nicu Croitoru. ASU Poli: Gkakos – Motreanu, Bilia, Gălan (cpt), Todorov (71 -Taub) – Stancu, Tăuţ (46 -Mărgărit) – D. Constantinescu (81 – Neamţu), Dănăricu, Blănaru – Bădăuţă. Rezerve neutilizate: A. Constantinescu, Telescu, Vucea, Ţugui.

Antrenor: Sorin Brândescu.

Chindia venea după un eşec ruşinos cu UTA Bătrâna Doamnă, scor 0-3. Atunci, pătimaşii suporteri târgovişteni au părăsit, în număr mare, stadionul Eugen Popescu la 0-2 şi 0-3, apostrofând jucătorii, antrenorii şi conducătorii.

Timişorenii veneau în Vechea Cetate de Scaun vrând să sărbătorească aniversarea de 95 de ani de la înfiinţarea echipei Universitatea Poli, cu un succes. Dar, băieţii lui Sorin Brândescu au jucat cât i-au ţinut puterile şi orgoliul. N-au arătat mai nimic şi au plecat cu mâna goală din Târgovişte.

„Lăncierii” domneşti au pus stăpânire pe teren şi pe posesie încă din startul meciului.

Primele ocazii, la poarta lui Gkakos

Băieţii lui Nicu Croitoru

au vrut mult în acest meci. Şi-au asigurat spatele şi au mizat pe contraatacuri rapide îndreptate în special spre rapidul Cristi Cherchez care a arătat şi în acest meci că e un fotbalist cu greutate.

Roş-albaştrii au început în forţă acest meci. Pătru (1) a şutat puternic de la 25 m şi portarul Gkakos a respins cu călcâiul.

A urmat un contraatac iniţiat de Cherchez, continuat de Nisipeanu a cărui centrare s-a dus pe capul lui Neguţ, iar Gkakos a respins cu greutate de la prima bară. Timişorenii se zbat ca nişte peşti pe uscat. Nu le iese nimic.

In decor apar şi fanii lui ASU Poli care îşi susţin cu fidelitate şi entuziasm echipa favorită.

Cherchez marchează din nou în poarta lui Poli

Bănăţenii joacă timid şi neconvingător. Nu s-au distins cu nimic. Au practicat un joc stafidit.

„Lăncierii” domneşti forţează şi la un contraatac iniţiat de Nisipeanu balonul ajunge la Cherchez care-l întoarce pe toate feţele pe Motreanu, apoi şutează la colţul lung şi deschide scorul, 1-0.

Este al 12-lea gol sta-gional şi al patrulea marcat de atacantul târgoviştean în poarta lui ASU Poli Timişoara.

Echipa din Curtea Domnească rămâne în atac şi Honciu (17) şutează periculos, dar portarul Gkakos e la post.

Replica timişoreană vine de la Bădăuţă (24) care l-a încercat, de la semidistanţă, pe portarul Meilă.

Tot târgoviştenii sunt mai periculoşi

Chindia stăpâneşte mijlocul terenului care este „măturat” de Nisipeanu, Honciu, L. Mihai şi Stoica.

Timişorenii nu se regăsesc. Blănaru şi Bădăuţă sunt anihilaţi de Vătavu şi B. Dinu.

Cei care sunt periculoşi în atac sunt tot târgoviştenii, Neguţ (27) din patru metri, cu latul, şutează în picioarele lui Gkakos, apoi, Stoica şi Cherchez (37) îl întrebuinţează pe portarul bănăţean, care se face remarcat. În min. 43, Neguţ marchează din pasa lui Nisipeanu, însă golul este anulat pe motiv de ofsaid.

Prima repriză se termină cu ocazia ratată de Cherchez (45) la greşeala căpitanului Gălan.

Nisipeanu dublează scorul

După pauză, echipa din oraşul de pe Bega este ceva mai incisivă. Dănăricu (61) trimite un şut de la 25 m care este deviat şi nu cadrează poarta lui Meilă.

Imediat, un contraatac pornit din propria jumătate de Nisipeanu (62) este irosit de Neguţ, care, cu capul, cu poarta goală, a trimis balonul afară. Ocazie mare ratată.

In minutul următor (63), Cherchez l-a deschis pe Nisipeanu, aflat la limita ofsaidului, acesta a şutat, la firul ierbii, la colţul lung, marcând pentru 2-0.

Au urmat ocaziile ratate de Nisipeanu (64) şi Neguţ (77 şi 79), ultimul fiind ratangiul meciului. Timişorenii, impulsionaţi de cei aproape 100 de fani, au avut tupeu prin Blănaru (73), Bădăuţă (71 şi 85), Neamţu (89) şi Dănăricu (90), dar poarta lui Meilă a rămas nepenetrată.

Cu C.S. Baloteşti în ultimul meci al anului

Am consemnat izbânda echipei Chindia, evident mai bună, care a controlat ostilităţile în detrimentul uneia ASU Poli care a fost mânată doar de ceva ambiţie. Doar atât.

Formaţia din Vechea Cetate de Scaun e pe locul 7, cu 29p, +2 la adevăr şi +6 (25-19) la golaveraj.

Va juca în ultima etapă a anului (a 21-a) în deplasare cu C.S. Baloteşti (17, cu 10p, -14 la adevăr şi -18 la golaveraj). Ca să aibă o iarnă liniştită, „Lăncierii” au nevoie neapărat de o victorie. O pot obţine.