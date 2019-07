La volan, sub influenţa unor substanţe psihoactive şi a băuturilor alcoolice

Share This





















Poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Titu au depistat un bărbat din Potlogi, în timp ce conducea un autovehicul pe raza localităţii, deşi se afla sub influenţa alcoolului.

În urma testării cu aparatul etilotest, acesta a prezentat o alcoolemie peste limita de 0.40 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice necesare în vederea stabilirii cu exactitate a îmbibaţiei alcoolice.

Totodată, pe raza municipiului Târgovişte s-a produs un accident de circulaţie, soldat cu pagube materiale. Din cercetări a reieşit că un tânăr de 28 de ani, din Târgovişte, în timp conducea un autoturism, fără a poseda permis de conducere, nu a adaptat viteza la efectuarea virajului către dreapta şi a intrat în coliziune cu alte două autovehicule. De asemenea, cel în cauză se afla sub influenţa unor substanţe psi-hoactive şi a băuturilor alcoolice. Fiind testat cu aparatul etilotest, acesta a prezentat o alcoolemie sub limita de 0.40 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Pe numele lor, poliţiştii au întocmit dosare penale, urmând ca la finalizarea cercetărilor să se propună soluţie legală prin unitatea de parchet competentă.