La volan fără permis sau turmentaţi de aburii alcoolului

Poliţiştii rutieri din Dâmboviţa au depistat doi bărbaţi în timp ce conduceau autoturisme pe raza judeţului, deşi se aflau sub influenţa băuturilor alcoolice.

În urma testării cu aparatul etilotest, aceştia au prezentat alcoolemii de peste 0.40 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind conduşi la spital pentru prelevarea de mostre biologice necesare în vederea stabilirii cu exactitate a îmbibaţiei alcoolice. De asemenea, un alt bărbat este cercetat de poliţişti după ce a fost surprins la volanul unui autoturism neînmatriculat. Din verificări a reieşit că autovehiculul avea montate plăcuţe cu numere de înmatriculare false. Totodată, poliţiştii au depistat cinci persoane în timp ce conduceau autoturisme pe raza judeţului, deşi nu posedau permise de conducere ori aveau suspendată exercitarea dreptului de a conduce. În urma cercetărilor, poliţiştii au stabilit că unul dintre vehicule nu era înmatriculat. Pe numele celor în cauză au fost întocmite dosare penale pentru comiterea de infracţiuni la regimul rutier.

Consumul de alcool reprezintă una din cauzele încă frecvente de conturbare a capacităţii de conducere, deşi există tendinţa de a se subestima rolul său.

De cele mai multe ori, conducătorii auto aflaţi sub influenţa alcoolului comit frecvente încălcări ale normelor de circulaţie, conduc cu viteză excesivă, se angajează în depăşiri neregulamentare sau execută în mod periculos virajele.

Consumul de băuturi alcoolice reduce viteza de reacţie şi precizia mişcărilor şi poate determina scăderea acuităţii vizuale şi auditive a şoferilor.

Legea pedepseşte aspru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul după ce şoferul acestuia a consumat băuturi alcoolice, iar concentraţia de alcool în sânge depăşeşte limita legală!

Astfel, legea prevede o pedeapsă cu închisoare de la 1 la 5 ani pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge.

Consumul de alcool constituie un factor de mare risc asupra traficului rutier, influenţând în mare măsură producerea accidentelor de circulaţie! NU CONDUCEŢI SUB INFLUENŢA ALCOOLULUI!