La volan, deşi se aflau sub influenţa alcoolului

Pe drumurile publice din Dâmboviţa, în ultimele 72 de ore, dintre sutele de conducători auto verificaţi în trafic de către agenţii de la rutieră, 12 au consumat alcool.

In urma testării cu aparatul etilotest, cei în cauză au prezentat alcoolemii de peste 0.40 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care au fost conduşi la spital, unde cinci dintre aceştia au refuzat prelevarea de mostre biologice necesare în vederea stabilirii cu exactitate a îmbibaţiei alcoolice. De asemenea, din cercetări a reieşit că unul dintre bărbaţi nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar altul avea exercitarea dreptului de a conduce suspendată. Pe numele lor, poliţiştii au întocmit dosare penale pentru comiterea de infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice.

Poliţia rutieră vă reaminteşte că şofatul este incompatibil cu alcool, acesta reprezentând una dintre principalele cauze generatoare de accidente rutiere.

De asemenea, vă informăm că în situaţia în care persoanele care conduc sub influenţa băuturilor alcoolice, depistate în trafic cu o îmbibaţie alcoolică de peste 0,8 g/l alcool pur în sânge riscă pedeapsa cu închisoarea de la 1 la 5 ani sau amendă.

Pe timpul cercetării penale permisul de conducere este reţinut, fără drept de circulaţie.

In cazul în care conducătorul auto prezintă o îmbi-baţie alcoolică sub 0,80 g/l alcool pur în sânge fapta constituie contravenţie şi este sancţionată cu 9 până la 20 de puncte amendă, iar ca sancţiune complementară se va dispune suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru o perioadă de 90 de zile.

In ceea ce priveşte refuzul, împotrivirea ori sustragerea conducătorului unui autovehicul de a se supune prelevării mostrelor biologice necesare în vederea stabilirii alcoolemiei se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani.