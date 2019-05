La Voineşti s-a demonstrat că se poate şi se vrea o comună la standarde europene

Share This





















Când există bună credinţă şi determinare se găsesc soluţii pentru dezvoltarea comunităţii. Reţeta e simplă şi are la bază convingerea în reuşită.

Administraţia locală din comuna dâmboviţeană Voineşti, condusă de edilul Gabriel Dănuţ Sandu şi viceprimarul Constantin Popa a reuşit să atragă invidia dar şi admiraţia altor primari din Dâmboviţa prin investiţiile realizate la nivelul comunităţii pe care o reprezintă.

De la o zi la alta, comuna dâmboviţeană Voineşti se aliniază cerinţelor UE, şi asta datorită unei politici investiţionale bazate pe atragerea de fonduri externe, fondurilor guvernamentale dar şi prin gestionarea judicioasă a bugetului local. Să nu mai vorbim de parcul auto de utilaje de la Primăria Voineşti, care este unul de invidiat.

De câteva zile, în dotarea parcului auto de utilaje de la Primăria Voineşti a intrat un nou utilaj multifuncţional, ce are ca destinaţie efectuarea actiu-nilor de ierbicidare a zonelor publice, curăţarea şanţurilor şi a canalizării, cu alte cuvinte, se realizează activităţi de întreţinere a localităţii.

Edilul Gabriel Dănuţ Sandu, nu ne-a ascuns faptul că, dacă va fi nevoie, va intervene cu acest utilaj şi la stingerea incendiilor de vegetaţie uscată. Utilajul are un rezervor de 1500 de litri, o pompă în patru membrane, cu filtru şi distribuitor, tam-buri cu furtun de 100 de metri, rezistent la presiune. Acest utilaj a costat 15.000 de lei şi a fost realizat de o firmă după proiectul conceput chiar de edilul Gabriel Dănuţ Sandu. Zicala potrivit căreia omul sfinţeşte locul, nu e vorbă în vânt. Este nevoie doar să-ţi placă ceea ce faci, să fii dedicat unui ţel propus, să nu faci comparaţii şi să vrei cu adevărat ca în urma ta să rămână ceva. Un exemplu în acest sens este edilul Gabriel Dănuţ Sandu.