LA TÂRGOVIŞTE S-A GONSTITUIT NOUA ADUNARE EPARHIALĂ

Share This





















Sâmbătă, 26 mai 2018, în Aula Sf. Voievod Neagoe Basarab a Reşedinţei Mitropolitane din Târgovişte, a avut loc, sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Nifon, şedinţa de constituire a noii Adunări eparhiale, mandatul 20182022, după săvârşirea slujbei de Te Deum, în Paraclisul mitropolitan Kretzulescu. Cu acest prilej, au fost confirmaţi membrii aleşi ai noii Adunări eparhiale, totodată, fiind desemnaţi membrii Consiliului eparhial, ai Consistoriului eparhial şi ai celui monahal, precum şi delegaţii Eparhiei noastre în Adunarea Naţională Bisericească.

_ În cuvântul inaugural, Înatpreasfinţia Sa a evidenţiat importanta misiune a membrilor aleşi ai acestui înalt for eclezial eparhial în sprijinirea misiunii pastorale a Bisericii noastre, forţa vie a adevărului vieţii, pentru continuarea proiectelor eparhiale aflate în derulare, precum şi în intensificarea prezenţei Ortodoxiei strămoşeşti în comunitatea noastră locală.

Precizăm faptul că Adunarea eparhială este organismul bisericesc deliberativ ce are în competenţa sa discutarea şi soluţionarea anumitor probleme administrative, culturale, social-filantropice, economice şi patrimoniale eparhiale, fiind format din 30 de membri, 10 clerici şi 20 mireni, aleşi în circumscriţiile electorale bisericeşti ale Eparhiei.

BIROUL DE PRESĂ AL ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIŞTEI