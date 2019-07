La Târgovişte a fost marcată Ziua Imnului Naţional „Deşteaptă-te, române”

Share This





















In fiecare an, la data de 29 iulie, este marcată Ziua Imnului Naţional al României, „Deşteaptă-te, române”, simbol naţional, alături de drapelul tricolor, stema ţării şi sigiliul statului.

Pe 29 iulie 1848, în Parcul Zăvoi din Râmnicu Vâlcea, după citirea noii Constituţii, un grup de tineri condus de Anton Pann, a cântat pentru prima dată imnul Revoluţiei paşoptiste „Deşteaptă-te, române”, pe versurile poemului patriotic „Un răsunet”, scris de Andrei Mureşanu (şi publicat în suplimentul „Foaie pentru minte, inimă şi literatură”, nr. 25 din 21 iunie 1848, după prima parte a Proclamaţiei de la Izlaz), muzica imnului fiind atribuită lui Anton Pann.

În Piaţa Mihai Viteazul din Târgovişte, a avut loc un ceremonial dedicat Zilei Imnului de Stat al României, la care au participat reprezentanţi ai structurilor militare, administraţiei publice judeţene şi locale, Arhiepiscopiei Târgoviştei, deputatul PSD, Corneliu Ştean, directorii mai multor instituţii publice, numeroşi cetăţeni dâmboviţeni.

Programul acestui eveniment a inclus: primirea raportului de către subprefectul judeţului Dâmboviţa,Florina Mureşan. Au urmat un scurt moment reli-gioas şi mesajul IPS Nifon, arhiepiscopul şi mitropolitul Târgoviştei, rostit de către pr. lonuţ Ghibanu, vicar eparhial.

Atât suprefectul Florina Mureşan, primarul Târgoviştei, Cristian Stan şi preşedintele CJ, Alexandru Oprea au susţinut alocuţiuni despre semnificaţia acestei sărbători.

„De-a lungul veacurilor, patriotismul, ataşamentul pentru idealurile şi simbolurile naţionale, sentimentul de identitate naţională au făcut parte din sufletul poporului român şi iau fost o bună călăuză morală către viitor.

Astăzi este unul dintre momentele în care trebuie să ne simţim mândri că suntem români, să ne gândim cu recunoştinţă la sacrificiile pe care le-au făcut înaintaşii noştri pentru apărarea ţării şi a valorilor naţiunii române.

Aşa cum doinele sunt expresia celor mai profunde trăiri ale românilor, imnul naţional strânge în versurile sale un mănunchi de istorie şi un mesaj mobilizator pentru români, care i-a unit dintotdeau-na, în momentele de cumpănă ale existenţei lor.

Sunt onorat să mă aflu astăzi, aici, pentru a cinsti şi a mă bucura împreună cu dumneavoastră de această mare sărbătoare – Ziua Imnului Naţional, care are în centrul său unul dintre simbolurile fundamentale ale statalităţii, independenţei, suveranităţii şi unităţii naţionale – „Deşteaptă-te, române!”, cântec solemn pe care i-l datorăm lui Andrei Mureşanu.

„Deşteaptă-te, române!” s-a născut în vremuri de restrişte pentru naţiunea română, el răsunând pentru prima oară pe 29 iulie 1848, în Parcul Zăvoi din Râmnicu Vâlcea, ca strigăt de libertate al revoluţionarilor paşoptişti, iar apoi a însoţit şi însufleţit poporul român de-a lungul unei însemnate părţi a istoriei sale.

Vă îndemn, stimaţi dâmboviţeni, să ne bucurăm că suntem români, să cântăm imnul naţional cu mândrie şi să-i învăţăm pe copiii noştri versurile acestui minunat cântec, în semn de solidaritate şi respect faţă de ţară!

Vă mulţumesc!”, a declarat preşedintele CJ, Alexandru Oprea.

A urmat interpretarea imnului de stat de către eleva Dumitru Antonia Maria. La final cu toţii au participat la defilarea detaşamentului de onoare.