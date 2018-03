La Răzvad, proiecte ambiţioase de modernizare

Share This





















Comuna dâmboviţeană Răzvad dă semne clare că sunt foarte puţini paşi de urmat până la ieşirea dintr-o nemeritată rămânere în urmă în ceea ce priveşte dezvoltarea. Gospodărirea eficientă a comunei este principalul obiectiv al administraţiei condusă de primarul Emanuel Spătaru şi viceprimarul Ionela Şerban.

Priorităţile sunt gospodărirea eficientă a localităţii, folosirea judicioasă a bugetului, bunăstarea cetăţenilor, prin dezvoltarea infrastructurii, atragerea de fonduri europene nerambursabile, în vederea realizării obiectivelor prevăzute în „Strategia de Dezvoltare Locală”, atragerea de investitori, modernizarea drumurilor, eficientizarea serviciilor Primăriei.

În anul 2018, imediat ce primăvara se va instala, foarte multe proiecte sunt gata de demarare. Astfel, pe bani din bugetul local se vor continua asfaltările începute în octombrie 2017, modernizarea iluminatului public în satele Gorgota şi Răzvad.

De asemenea, prin PNDL 2 vor începe trei proiecte foarte importante. Proiectul de canalizare privind Valea Voievozilor, dar şi o extindere în satul Răzvad. Este un proiect în valoare de 15.000.000 de lei şi prevede realizarea a 17 km de reţea de canalizare, adică un număr de beneficiari de 800 de gospodării. Un alt proiect vizează reabilitarea şi modernizarea Şcolii Valea Voievozilor, cu o valoare de 1,6 milioane lei. Proiectul de extindere a reţelei de apă în Gorgota este un alt proiect pe PNDL2, în valoare de 4 milioane de lei.

Alte două proiecte prin GAL vor fi implementate în comuna Răzvad. Este vorba de un pod în satul Gorgota şi extinderea şi modernizarea Centrului de zi pentru copii. Şi Şcoala Răzvad va fi reabilitată şi modernizată cu bani prin POR

2014-2020.

„Avem un buget echilibrat, însă un buget care nu poate acoperi toate necesităţile pe care le are comuna Răzvad. Am căutat să prioritizăm anumite aspecte, motiv pentru care anul acesta, odată cu sosirea primăverii vom începe lucrările în comuna Răzvad.

Vom începe asfaltarea a şase străzi, un proiect în derulare încă din luna octombrie a anului 2017. Procedura de licitaţie este aproape finalizată şi trebuie să menţionez că această investiţie se face din bugetul local, cu o valoare de 11 miliarde lei vechi. Avem asigurată finanţarea pentru proiectele pe PNDL 2. Proiectul de canalizare privind Valea Voievozilor şi o extindere în satul Răzvad. Un alt proiect vizează reabilitarea şi modernizarea Şcolii Valea Voievozilor şi al treilea proiect vizează extinderea reţelei de apă în Gorgota. Mai avem două proiecte pe GAL: un pod în satul Gorgota şi Centrul de zi pentru copii cu noi modernizări. Un proiect important din bugetul local este şi modernizarea iluminatului. Vom continua lucrările în satele Gorgota şi Răzvad. Anul trecut am reuşit în satul Valea Voievozilor”, a declarat primarul Emanuel Spătaru.

Comuna Răzvad va avea un Centru Cultural ultramodern

Edilul promite şi investiţii în ceea ce priveşte cultura. Comuna Răzvad va avea un Centru Cultural ultramodern. Investiţia se va realiza prin Compania Naţională de Investiţii. Zilele trecute, autorităţile răzvădene au reuşit să cumpere terenul necesar pentru construcţia Centrului.

„Un lucru foarte important. Comuna Răzvad are un teren unde poate construi un Centru Cultural ultramodern… Încă de anul trecut am vrut să depunem acest proiect la CNI, însă lipsa terenului ne-a împiedicat. Am purtat mai multe discuţii şi în final am reuşit să cumpărăm un teren de la OMV Petrom. Este vorba despre un teren în suprafaţă de 5500 mp pe care OMV Petrom a vrut să ni-l dea ca şi sponsorzare, însă ne limita drepturile în ceea ce priveşte proiectul cu finanţare prin CNI. Concret, dacă terenul îl primeam prin sponsorizare, nu-l puteam trece în domeniul public. Am purtat discuţii şi am reuşit să-l cumpărăm pentru a fi liberi de orice sarcină şi să-l putem folosi pentru ceea ce ne este necesar. Am reuşit să cumpărăm terenul de la OMV Petrom cu un preţ simbolic, adică 1 euro pe mp, suprafaţa fiind de 5500 mp pentru care am achitat suma de 5500 de euro. Au fost perfectate actele zilele trecute şi urmează să ne vină extrasul de carte funciară. După aceea vom merge cu proiectul la CNI pentru realizarea unui Centru Cultural. Terenul se află în zona fostului Parc 2 61”, a mai spus primarul Emanuel Spătaru.

Construirea Centrului Cultural din Răzvad reprezintă o investiţie menită să readucă în atenţia comunităţii elementele culturii tradiţionale şi nu numai. Astfel se creează spaţiul necesar pentru conservarea şi transmiterea valorilor morale şi artistice ale comunităţii, precum şi patrimoniul cultural local şi naţional.