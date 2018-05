La Răcari, cuplurile „de aur” şi cea mai frumoasă gospodărie, premiate

Share This





















Au trecut prin multe împreună, au traversat perioade mai bune sau mai grele, dar au mers mai departe, umăr la umăr, mână în mână şi au ajuns la 50 de căsătorie. Povestea de viaţă – despre iubire, înţelepciune şi tenacitate – a cuplurilor „de aur” răcărene, a fost premiată sâmbătă de administraţia de la Răcari , care a ţinut să răsplătească în acest fel exemplul pe care ni-l oferă, zi de zi, aceste familii.

A devenit tradiţie, ca în fiecare an , în luna mai, la Răcari, administraţia locală să sărbătorească cuplurile „de aur”, care împlinesc 50 de ani de căsătorie. Nu în ultimul rând, Primăria Răcari îşi premiază şi câştigătorii concursului „Cea mai frumoasă gospodărie”. Sâmbătă după-amiază într-o atmosferă plină de emoţie şi căldură sufletească, sala de festivităţi a Liceului Teoretic ” Ion Ghica” a fost gazda sărbătoririi cuplurilor „de aur”, care au împlinit 50 de ani de căsătorie în acest an dar totodată şi gazda festivităţii de înmânare a premiului „Cea mai frumoasă gospodărie”. Oficiile de gazdă le-a făcut edilul Marius Caraveţeanu. În deschiderea evenimentului s-a intonat Imnul României şi s-a ţinut un moment de reculegere în memoria consilierului din Răcari, ing. Tudor Ion. Un sobor de preoţi a oficiat o slujbă religioasă. Edilul Marius Caraveţeanu a adresat câteva gânduri cuplurilor „de aur”. A urmat momentul plin de emoţie şi bucurie când edilul Marius Caraveţeanu a premiat cele 14 cupluri „de aur”, care au împlinit 50 de ani de căsătorie în acest an . Acest moment festiv a marcat la Răcari şi Ziua Internaţională a Familiei.

„Cea mai frumoasă gospodărie” din Răcari

În acelaşi cadru festiv, primarul oraşului Răcari, Marius Caraveţeanu, a desemnat şi câştigătorii concursului „Cea mai frumoasă gospodărie”. Prin concursul „Cea mai frumoasă gospodărie”, început în urmă cu 9 ani, se încercă stimularea unui spirit competitiv prin promovarea, în fiecare lună, în ziarul local, a celor mai frumoase gospodării, pe localităţi. Rezultatele nu s-au lasat asteptate. Se observă cum de la an la an cetăţenii colaborează cu administraţia locală, curăţând domeniul public din faţa gospodăriei. Sunt tot mai multe spaţii igenizate , şanţuri săpate, podeţe desfundate dar şi foarte multe gospodării cu flori plantate frumos în faţa porţii. Au fost premiate zeci de gospodării. Premiile sunt cunoscute: diplome şi unelte agricole care se acordă anual. Concursul pentru cea mai frumoasă gospodărie din Răcari va continua, pentru că se bucură de un real succes. La finalul evenimentului, cu toţii au ciocnit o cupă de şampanie şi au împărtăşit impresii.