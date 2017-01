La Pucioasa s-au pregătit proiecte în valoare de 25 de milioane de euro

Share This





















În doar o jumătate de an, noua administraţie a oraşului condusă de primarul Constantin Ana, viceprimarul Dan Sprinceană şi administratorul oraşului Pucioasa, Alin Niţescu, şi-a concentrat toate eforturile şi la acest moment are pregătite proiecte majore cu finanţare europeană, care vor contribui substanţial la dezvoltarea oraşului Pucioasa. Unele dintre proiecte deja au fost depuse.

Nouă străzi asfaltate, parcul de la gară şi parcul de la blocurile ANL de la stadion reabilitate şi aducerea unui trenuleţ în oraşul Pucioasa

În primul rând a fost depus un proiect în valoare de 5 milioane de euro pe Axa 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului. Acest proiect a trecut de prima etapă de evaluare şi vizează reabilitarea a nouă străzi din zona centrală, amenajarea parcului de la gară, amenajarea parcului din zona ANL – sus lângă stadion şi aducerea unui trenuleţ cum a mai fost în Pucioasa pe vremuri.

„Până la ora aceasta avem proiecte pregătite cât a avut administraţia Bădău în opt ani de mandate. Avem un proiect pe Axa 7 care a trecut de prima etapă de evaluare şi are o valoare de 5 milioane de euro şi se referă la reabilitarea a nouă străzi din zona centrală, amenajarea parcului de la gară, amenajare parc în zona ANL – sus lângă stadion şi aducerea unui trenuleţ cum a mai fost în Pucioasa pe vremuri şi vom face un traseu”, a subliniat primarul Constantin Ana

Reabilitarea termică a blocurilor de pe strada Avram lancu, reabilitarea Colegiului Naţional „Nicolae Titulescu” şi a Spitalului Orăşenesc Pucioasa

Aşa cum spuneam, administraţia oraşului Pucioasa condusă de primarul Constantin Ana are proiecte îndrăzneţe şi pune mare accent pe atragerea fondurilor europe prin POR 2014-2020. Pucioasa este singurul oraş din Dâmboviţa care a depus proiecte pe Axa 3 privind reabilitarea termică a blocurilor pe strada Avram lancu şi nu în ultimul rând reabilitarea Colegiului Naţional „Nicolae Titulescu” şi a Spitalului Orăşenesc Pucioasa.

„Suntem singurul oraş din Dâmboviţa care a depus proiecte pe Axa 3 privind reabilitare locuinţe. Avem trei blocuri pe strada Avram lancu şi acum le pregătim şi pe următoarele patru şi totodată o să închidem acel cartier şi spun acest lucru pentru că şi strada va fi reabilitată.

Pregătim proiecte pe Axa 5 şi la momentul acesta avem alte două proiecte gata pe Axa 3 privind reabilitarea Colegiului Naţional „Nicolae Titulescu” şi a Spitalului Orăşenesc Pucioasa. Aceste două proiecte le vom depune în luna martie mai mult ca sigur. Pregătim un nou proiect pe Axa 7 şi îl pregătim şi pe al treilea”, a mai spus primarul Constantin Ana.

Modernizarea Cinematografului, a Grădinii de vară şi un bazin de înot

La Pucioasa, autorităţile au pregătit proiecte cu finanţare şi pe OG 28, dar şi prin CNI. De exemplu, un proiect vizează reabilitarea şi modernizarea Cinematografului şi a Grădinii de vară cu finanţare prin CNI, iar pentru la anul administraţia are în vedere un alt proiect, deja s-a identificat trenul şi sunt decişi să obţină finanţare prin CNI pentru un bazin de înot.

„Avem două proiecte gata pentru finanţare pe OG 28. Avem un proiect ce vizează reabilitarea şi modernizarea Cinematografului şi a Grădinii de vară cu finanţare prin CNI, iar pentru la anul pregătim un alt proiect, deja am identificat trenul şi suntem decişi să obţinem finanţare pentru un bazin de înot, tot cu finanţare pe CNI”, a conchis primarul Constantin Ana.

Dacă toate aceste proiecte vor fi implementate în următorii ani, Pucioasa va deveni o staţiune balneară la standarde europene.