La nivelul judeţului Dâmboviţa a fost lansată Campania naţională de prevenire a consumului de canabis „Pot altfel”

Share This





















Sala de conferinţe a Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa a fost gazda lansării campaniei naţionale de prevenire a consumului de canabis „Pot altfel”. La nivelul judeţului Dâmboviţa, campania este desfăşurată de Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al judeţului Dâmboviţa, coordonat de Moldoveanu George-Mihnea, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa. La Conferinţă a fost prezentă şi prof. Cristina Stroe, inspector şcolar adjunct.

Campania are drept scop creşterea nivelului de informare, sensibilizare şi conştientizare a populaţiei generale, cu vârsta cuprinsă între 15-64 de ani, cu accent pe populaţia şcolară de 1524 de ani, asupra efectelor medico-psiho-sociale ale consumului de canabis, în vederea neînceperii şi/sau evitării trecerii de la consumul ocazional/recreaţional la consumul regulat de canabis.

Campania, care va fi implementată în perioada 5 septembrie 2017 – 31 iulie 2018, este fundamentată pe Studiul naţional în populaţia generală privind consumul de tutun, alcool şi droguri (GPS) 2016, corelativ cu Studiul în populaţia şcolarizată cu vârsta de 16 ani – ESPAD 2015, studii care relevă, la nivel naţional, o creştere a consumului de canabis.

Activitatea este finanţată prin Programul naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2015-2018, aprobat prin HG nr. 684/2015.

Campania reprezintă un răspuns integrat şi complet în planul politicilor publice, cu rol emergent în dinamica consumului de droguri din România.

„POT ALTFEL” are drept scop creşterea nivelului de informare, sensibilizare şi conştientizare a populaţiei generale (15-64 de ani), cu accent pe populaţia şcolară (15-24 de ani), asupra efectelor medico-psiho-sociale ale consumului de canabis, în vederea neîn-ceperii, respectiv, evitării trecerii de la consumul ocazional sau recreaţional, la consumul regulat de canabis.

Beneficiarii direcţi ai campaniei

sunt:

– 201.216 de persoane din populaţia generală (10%), cu vârsta cuprinsă între 1564 ani, care vor primi informaţii cu privire la efectele medico-psiho-sociale ale consumului de canabis, prin promovarea spotului video al campaniei.

– 51.550 de tineri din segmentul de vârstă 15-24 ani şi 1692 de cadre didactice, din care:

– 9.250 de tineri cu vârsta de 15-24 de ani, informaţi cu privire la efectele consumului de canabis, în cadrul activităţilor de petrecere a timpului liber;

– 42.300 elevi de liceu şi studenţi, cu vârsta cuprinsă între 15-24 de ani, informaţi, sensibilizaţi şi conştientizaţi cu privire la consumul de canabis; – 1.692 de profesori din unităţile liceale şi de învăţământ superior, care vor beneficia de activităţi de informare, sensibilizare şi conştientizare cu privire la consumul de canabis.

Beneficiarii indirecţi sunt estimaţi a fi 80.000 de elevi şi studenţi, 3000 de cadre didactice din mediul şcolar şi universitar, precum şi peste 100.000 de membri ai comunităţii.

Obiectivele campaniei vor fi atinse prin desfăşurarea, la nivel naţional, a următoarelor activităţi:

– promovarea campaniei în mediul TV, on-line şi presa scrisă pe întreaga durată a campaniei;

– sesiuni de prevenire a consumului de canabis în instituţii de învăţământ, pentru categoria de vârstă 15-24 de ani;

– activităţi de informare şi promovare a alternativelor de viaţă sănătoasă, în zone în care tinerii aleg sa-şi petreacă timpul liber (spaţii recreaţionale), cu sprijinul voluntarilor ANA.

– activităţi de informare în comunitate, cu ocazia marcării Zilei Internaţionale Împotriva Traficului şi Consumului Ilicit de Droguri 2018.

Conform Studiului în populaţia generală privind consumul de tutun, alcool şi droguri (GPS) 2016, realizat de specialiştii ANA o dată la trei ani, la nivelul populaţiei generale se identifică o prevalenţă de-a lungul vieţii a consumului de canabis de 5,8%. Prevalenţa în ultimul an a consumului de canabis este de 3,2%, în timp ce, pentru consumul din ultima lună, se observă o prevalenţă de 1,4%.