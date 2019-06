La Mănăstirea Cobia, Concursul de Toacă

Share This





















Pe 24 iunie, in toate Bisericile Ortodoxe este prăznuită Naşterea Sfântului loan Botezătorul. Tot în această zi se sărbătoresc „Sânzienele”, cea mai mare şi spectaculoasă sărbătoare păgână a anului şi singura admisă, chiar cu numele ei, in calendarul creştin-ortodox. Ea marchează inceputul verii, pentru că pe 21 iunie este solstiţiul de vară. Pentru locuitorii comunei dâmboviţene Cobia, anul acesta, această zi a avut dublă semnificaţie şi asta pentru că la Mănăstirea Cobia din satul Mănăstirea, o bijuterie arhitecturală, supranumită „Voroneţul Sudului”, a avut loc cea de-a X-a ediţie a Concursului de Toacă.

De 10 ani, la Mănăstirea Cobia se ţine Concursul de Toacă. Cu toţii am constat că evadare in timp inseamnă şi Mănăstirea Cobia din satul Mănăstirea, situată dincolo de pârâiaşul Cobiuţa, intr-o zonă izolată, străjuită pe o latură de un deluşor impădurit unde luni după-amiază, 50 de copii s-au intrecut in tradiţionala competiţie de bătut toaca.

Este un fel de olimpiadă şcolară, fiindcă participă mai ales copii şi tineri cu vârste cuprinse între 8 şi 15 ani, din toate comunele dâmboviţene. Este o competiţie de anvergură, fiindcă sunt participanţi care vin la Cobia de la zeci de kilometri, din satele dâmboviţene.

La concurs au venit special măicuţele de la Mănăstirea Viforâta ca să bată toaca demonstrativ. Întrecerea de bătut toaca se numeşte „Concursul de bătut toaca Badea Boloşeni Stolnicul”, după numele ctitorului Mănăstirii Cobia.

La eveniment au mai luat parte preşedintele CJ, Alexandru Oprea, vicepreşedintele Luciana Cristea, primarul comunei Cobia, Marin Manda, lon Popescu, preotul paroh de la Mănăstirea Cobia, persoana care s-a ocupat îndeaproape de organizarea concursului, protopopul Protoieriei Găeşti, pr. Marius Traian Stan, conducând chiar juriul concursului, pr. lonuţ Ileana, consilier pe învăţământ şi activităţi cu tinerii în cadrul Arhiepiscopiei Târgovişte, Emanuela Preda – stareţa Mănăstirii Dealu, preoţi şi profesori de religie.

Câştigătorii vor reprezenta Dâmboviţa la Festivalul Internaţional de Toacă ce se va desăşura în judeţul Braşov.