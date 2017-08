La juniori, un fotbal încă cinstit

Share This





















Pentru selecţioneri şi investitorii în fotbal meciurile juniorilor sunt importante, uneori chiar mai importante decât cele disputate de seniori. Pe lângă faptul că juniorii reprezintă, în timp, posibilitatea de câştiguri destul de consistente pentru cei preocupaţi financiar de fotbal, juniorii sunt, de asemenea, dacă se dovedesc valoroşi, certitudine câştigării unui coeficient destul de ridicat de prestigiu pentru orice club care acordă atenţia necesară celor tineri. De fapt, meciurile susţinute de juniori se dovedesc uneori a fi adevărate bijuterii de tehnică fotbalistică, aceasta datorită faptului că micii fotbalişti, dacă sunt serioşi în ceea ce fac, sunt poate mai conştienţi de necesitatea de a convinge că sunt garanţia, în timp, a propiei valori. Cu toate acestea, nici meciurile juniorilor nu sunt scutite de incidente penibile, desfăşurate mai mult la nivel de limbaj, nu din partea jucătorilor, ci mai mult din partea spectatorilor, în marea lor majoritate alcătuiţi din părinţi bolnavi de orgoliu personal şi de o anumită doză de infatuare ce-i face să creadă că ştiu mai mult fotbal decât antrenorii sau arbitri. Din fericire, deocamdată, la meciurile juniorilor nu am avut parte de incidentele grave ce izbugnesc în ligile a lll-a sau a IV-a.

Oricum, din păcate, deficitul financiar manifestat la nivel naţional, loveşte şi în echipele de juniori, acestea existând mai mult datorită entuziasmului copiiilor şi părinţilor, pentru fotbal, dar şi datorită speranţei că într-o zi, tot efortul fizic şi psihic va fi recompensat prin tri- umful afirmării depline. Dar, până atunci, fotbalul juniorilor înseamnă foarte mult efort fizic din partea copiilor şi financiar din partea părinţilor.

Totuşi, nu trebuie să evităm să spunem adevărul: juniorii sunt obligaţi uneori să dea dovadă de mai multă rezistenţă nervoasă decât adulţii, să reziste, în unele situaţii, la presiunile pe care le exercită spectatorii adulţi, asupra lor, spectatori ce nu se jenează să-i asalteze cu un val necontrolat de invective din care nu lipsesc trimiterile sau aluziile la… mame sau organe de reproducere. Desigur, este o realitate care nu prea este pomenită sau menţionată, dar să nu uităm că juniorii nu sunt scutiţi, în timpul unor meciuri, de partea murdară a limbajului folosit. Nu ştiu dacă se consideră normal sau nu, dar la meciurile cu juniori ar trebui să fie prezenţi şi poliţişti care, fără să mai stea la discuţii, ar trebui să-i amendeze pe loc, pe spectatorii adulţi care nu-şi controlează… vocabularul, mai ales că cei din teren sunt copii.

în fine, trecând peste aceste considerente succinte referitoare la aspecte ce urâţesc lumea fotbalului, de la aspectul pur financiar, la cel de lexic, trebuie spus că s-a stabilit şi programul pentru juniori. Aceştia vor începe programul competiţional, cel mai devreme, din 8 septembrie, mai precis, după cum reiese şi din tabelul de mai jos, vineri, 8 septembrie, juniori E, sâmbătă, 9 septembrie, juniori C şi duminică 10 septembrie, juniori D.

Reamintim că, în sezonul trecut, la juniori C s-a impus GŞA Nucet, la juniori D, CSŞ Târ-govişte, iar la juniori E, Kinder. Pe scurt, juniorii, prin jocul lor din teren, dar şi prin comportament, reflectă, în realitate, valoarea tehnică, financiară şi morală a clubului din care fac parte. în consecinţă, ca întotdeauna, vor câştiga, la final, cei mai buni juniori, mai ales că, la nivelul lor nu se practică blatul, acesta chiar nefiind rentabil, deoarece nimeni nu are niciun interes să trucheze valoarea tinerilor fotbalişti, mai ales a celor mici. Dacă şi la nivelul celor mici s-ar practica blatul, rezultatul va fi, în viitor, un fotbal românesc în totalitate de panarame adulte, lipsite de orice valoare.