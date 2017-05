La Fieni, lucrări de asfaltare pe strada Dr. Ştefănescu

Share This





















Se lucrează de zor la asfaltarea străzii Dr. Stefănescu şi adiacente din oraşul Fieni. Este o investiţie cu finanţare din bugetul local, în valoare de 22 de miliarde lei vechi. Se toarnă stratul de uzură , se lucrează la amenajarea trotuarelor şi a spaţiilor verzi, s-au plantat arbuşti ornamentali. În maximum două săptămâni, administraţia de la Fieni speră ca lucrarea să fie finalizată: „Continuăm ceea ce am început în toamnă şi sper să terminăm în maximum două săptămâni. Acest proiect face parte din investiţiile locale cu finanţare din bugetul local şi are o valoare de 22 de miliarde lei vechi. Se realizează aproximativ 3 km de asfalt , strada principală şi cele adiacente. „, a declarat primarul Iulian Tătulescu.

Vor începe lucrările

de asfaltare şi pe strada Runcului

Un alt proiect important pentru oraşul Fieni care va demara în cel mult o lună de zile este cel ce vizează asfaltarea străzilor Runcului, Târgului şi Pădurari. Investiţia are o valoare de 52 de miliarde lei vechi şi este pe OG 28. În momentul de faţă se află în faza de licitaţie pentru desemnarea constructorului: ” Suntem în stadiu de licitaţie pentru lucrări de asfaltare pe strada Runcului . Sper că în maximum o lună de zile să se declare câştigătorul şi să dăm drumul la lucrări. Investiţia pe strada Runcului este cu finanţare pe OG 28 şi are o valoare de 52 de miliarde lei vechi”, a mai afirmat edilul Iulian Tătulescu

Prin muncă şi încredere se va moderniza oraşul Fieni

Aşteptările cetăţenilor sunt mari de la noua admnistraţie a oraşului Fieni. Edilul Iulian tătulescu le transmite cetăţenilor că prin muncă şi încredere se vor realiza toate promisiunile: „Cetăţenilor le transmit să aibă încredere în mine că lucrurile se vor rezolva în oraşul Fieni şi tot ce le-am promis în campania electorală vom realiza. „, a mai spus primarul oraşului Fieni, Iulian Tătulescu.

Noua administraţie a oraşului Fieni, condusă de primarul Iulian Tătulescu şi viceprimarul Gheorghe Secăreanu , are o listă de priorităţi pe care o pune în aplicare. Realizarea unei parcări auto în zona Complex Depcom SA este o altă investiţie prioritară . Si delegarea de gestiune a serviciului privind câinii comunitari se află în procedura de achizitie publică , unde firmele doritoare se pot înscrie , astfel rezolvându-se astfel o problemă stringentă existentă în oraş.