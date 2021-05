La fiecare viitură, Ialomiţa „rupe” mii de metri pătraţi din terenurile arabile ale dobrenilor

La ceva mai mult de jumătate de an de mandat, Dan Nica şi-a intrat bine în rolul de primar al comunei Dobra. S-a familiarizat cu problematica administraţiei publice locale, continuă cu succes proiectele începute de predecesorul său în funcţie şi poate contabiliza deja propriile iniţiative. Are iniţiată documentaţia pentru asfaltarea a 2,3 kilometri de străzi, în asociere cu Consiliul Judeţean Dâmboviţa iar opt kilometri din DJ 711, modernizat prin cel mai mare proiect de infrastructură rutieră al CJD sunt pe teritoriul comunei Dobra. Au fost lucrări de stabilizare, s-a turnat primul strat de asfalt, au fost dalate rigolele şi refăcute numeroase podeţe.

Primarul Dan Nica are însă şi un serios motiv de îngrijorare, fiind vorba aici despre eroziunile de mal tot mai ample cu fiecare viitură care se produce pe râul Ialomiţa. Cu aproape trei decenii în urmă, la Dobra au fost rase efectiv zăvoaiele ântinse pe zeci de hectare şi acum proprietarii de terenuri arabile din luncă trag ponoasele, fiind afectată întreaga comunitate. Am văzut imagini surprinse de primarul Dan Nica dar adevărata dimensiune a dezastrului poate fi percepută doar la faţa locului. Ialomiţa a rupt cam 2,5 hectare de teren la Pâslari dar situaţia cea mai gravă este în punctul „La Cărămidă” unde în ultimii patru-cinci ani au fost erodaţi zeci de mii de metri pătraţi de teren. Edilul a estimat că, în acest interval, comuna a pierdut circa 8-9 hectare de teren arabil iar dezastrul va continua dacă nu se intervine în timp util.

„În decurs de un singur an, din martie 2020 şi până în martie anul acesta, în punctul „La Cărămidă” malul râului a fost erodat pe o adâncime de circa 25 de metri. Am intervenit cum am putut dar este o problemă a cărei rezolvare necesită sprijin şi colaborare din partea instituţiilor cu competenţe legale în domeniu. Sunt necesare lucrări de regularizare pe albia lalomiţei şi realizarea unor taluzări. Sper să găsim înţelegere şi ajutor la Apele Române şi APM, să putem interveni cât mai repede”- spune primarul Dan Nica.