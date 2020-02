La „CURTEA DOMNEASCĂ” TÂRGOVISTE: „ŞCOALA ALTFEL – SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!” 2020

Share This





















Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” organizează o serie de ateliere interactive pentru elevi, în cadrul programului naţional de activităţi extraşcolare, intitulat „Şcoala Altfel – Să ştii mai multe, Să fii mai bun!”.

Programul va avea loc la muzeele Complexului Naţional Muzeal „Curtea Domnească” în perioada 30 martie – 3 aprilie 2020 şi le va oferi elevilor participanţi ghidaje tematice realizate în expoziţiile muzeelor, completate cu ateliere practice organizate atât în spaţii interioare, cât şi în aer liber.

1. Atelier de croşetat şi creat bucurii pentru cei mici şi cei mari!

În cadrul atelierului participanţii vor descoperi cum se pot confecţiona manual semne de carte realizate, folosind instrumente specifice meşteşugului impletitului de fire.

2. Coş împletit din lână

În cadrul atelierului participanţii vor fi familiarizaţi cu istoricul impletiturilor din răchită şi vor realiza un coş folosind materiale mai puţin convenţionale.

3. „Viaţa şi domnia lui Constantin Brâncoveanu”

Atelierul va fi sub formă de concurs. Se va desfăşura după prezentarea expoziţiei, după ce elevii vor primi informaţii despre Constantin Brâncoveanu şi viaţa acestuia. Concursul va avea un set de întrebări la care se va răspunde contra cronometru, iar la final cei cu cel mai mare punctaj vor fi premiaţi cu o carte.

4. Atelier de film de animaţie

În cadrul proiectului interactiv „Şcoala altfel” propunem realizarea unui atelier de lucru în care cursanţii să înveţe tehnica realizării unor scurte filme de animaţie, prin familiarizarea cu metoda de animaţie stop-motion. Explicatiile vor fi însoţite şi de un material video. Folosindu-se de informaţiile primite, elevii vor realiza, astfel, costume pentru manechini din carton, personajele obţinute fiind”actori” în filmele de animaţie produse în cadrul atelierului educativ.

5. Regii României. Însemnele Regalităţii

În cadrul atelierului educativ, elevii vor înţelege rolul pe care l-a avut familia regală în realizarea statului naţional modern România. Totodată, vor avea ocazia să cunoască „Însemnele Casei Regale a României” (coroana regală, buzduganul, mantia regală, pavilioanele domneşti, cifra regală). La final, elevii vor realiza, pas cu pas, o coroană de hârtie şi vor rezolva un rebus.

6. Culorile primăverii – contraste şi nuanţe

Atelier de creaţie în care copiii vor afla despre pigmenţii naturali folosiţi în pictură, dar şi pentru vopsit ţesături în vechime şi produsele pe bază de pigmenţi chimici. În cadrul atelierului vor experimenta câteva dintre tehnicile de grafică folosind diferite tipuri de culori obţinute din plante.

7. Bunicii „la patru ace” – modă şi stil în perioada comunistă

Atelier de creaţie în care copiii vor afla despre costumul pe care îl purtau „bunicii” la diferite ocazii, modele „împrumutate” de la marii creatori de modă, reviste şi publicaţii de modă din perioada anilor 60 – 80, tipuri de materiale şi croieli frecvent utilizate. Aceştia vor încerca să creeze costumaţia pentru un mini-manechin conform informaţiilor aflate.

8. Moda şi creatorii ei la sfarsitul secolului al XlX-lea

Atelier de creaţie în care copiii vor putea fi pentru câteva minute designeri de epoca; din mainile acestora vor putea iesi modele noi de ţinute vestimentare realizate din materiale recicla-bile. Vor putea afla istoria unor accesorii vestimentare care şi-au schimbat denumirea de-a lungul anilor sau au dispărut.

9. „Vreau să devin croitorul regal”

Cum se croiau straiele boiereşti şi domneşti şi din ce fire erau ţesăturile? Ce preţ aveau stofele şi de unde erau procurate mătăsurile şi blănurile? Foaia de zestre a fiicelor lui Constantin Brâncoveanu se va dovedi edificatoare în acest sens. Se va avea ca reper mantia din catifea roşie, care are aplicat vulturul bicefal al familiei Cantacuzino

10. lncursiune printre forme şi culori

Atelierul are ca scop familiarizarea participanţilor cu mediul muzeal prin joc, desen şi pictură. Se va desfăşura în cadrul expoziţional al Muzeului Vasile Blendea şi va constă în prezentarea expoziţiei, urmată de explorarea creativităţii copiilor, provocându-i sa descopere magia artelor vizuale.

11. Vlad Ţepeş-legendă şi adevăr.

Erou naţional pentru români, vampir sângeros pentru alte popoare, Vlad Ţepeş este cu siguranţă, unul dintre cele mai controversate personaje ale istoriei. Dar, unde se termină legenda şi care este adevărul istoric veţi afla participând la atelier. În plus, veţi putea să construiţi un turn din lut.

12. Tehnici de prelucrare a obiectelor din Paleolitic

Prin intermediul arheologiei experimentale, activităţile care se vor desfăşura în cadrul atelieruluiTehnici de prelucrare a obiectelor din Paleolitic vor contribui la dezvoltarea capacităţilor cognitive ale elevilor, cât şi la deprinderea abilităţilor practice. Atelierul va fi structurat în două etape. Prima parte este teoretică şi vizează familiarizarea participanţilor cu minunata lume a Paleoliticului, stârnindu-le interesul faţă de activitaţile oamenilor din acea vreme, prin prezentarea fascinantelor exponate din Muzeul Evoluţiei Omului şi Tehnologiei în Paleolitic. Partea practică este cea mai consistentă şi constă în prelucrarea unei varietăţi ample de obiecte din lemn (pandantive, statuete, harpoane, vârfuri de suliţă, ace etc.), cu ajutorul uneltelor din piatră cioplită (dăltiţe, răzuitoare, lame, străpungatoare). Participanţii vor învăţa câteva tehnici preistorice necesare realizării uneltelor, armelor sau obiectelor de artă. La finalul programului, fiecare elev se va putea bucura de obiectul creat, având posibilitatea să-l ia acasă. 13. La şezătoare

– vizionarea unui montaj video de către elevii participanţi; în film va fi prezentată tehnica încondeierii ouălelor de Paşte.

– elevii vor încondeia ouă cu motive tradiţionale folosindu-se de cele văzute în montajul video precum şi de îndrumările muzeografilor; se vor folosi condeie realizate artizanal şi ceară naturală (participanţii vor avea asupra lor un ou fiert sau golit). – în spaţiul de desfăşurare al atelierului va fi montată o expoziţie cu obiecte folosite în gospodăria tradiţională; obiectele vor fi prezentate de muzeografi.

Considerăm că prin acest gen de activităţi, utilizând mijloace atractive şi antrenante, readucem în atenţia copiilor vechi meşteşuguri şi obiceiuri tradiţionale ce merită să fie păstrate şi perpetuate. 14. Atelier de Quilling

Lucrul cu hârtia îmbracă o nouă formă – quillingul.

Quilling – este rezultatul rulării benzilor înguste de hârtie pentru obţinerea unor forme delicate utilizate pentru realizarea unor imagini. Îmbinând culori şi forme, copiii vor crea imagini în exprimări unice.

Luând ca temă florile din stucaturile de pe pereţii palatului dommnesc, vor crea un peisaj multicolor şi vesel din fâşii de hârtie.

O activitate care combină cultivarea simtului estetic cu dezvoltarea manualităţii, bazân-du-se mult pe creativitate, dar şi pe atenţia la detalii.

Pentru a se înscrie la acest program, cadrele didactice vor contacta muzeul pentru realizarea unei programări ferme.

Date de contact:

Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” Târgovişte

Str. Justiţiei, nr. 7, Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, email: contact@muzee-dambovitene.ro Taxa de participare este de 5 lei pentru fiecare atelier. Cei care participă la atelier, pot vizita gratuit muzeul în care acesta a fost organizat SAU un alt muzeu, la alegere, din cadrul celor aflate în administrarea Complexului Naţional Muzeal „Curtea Domnească” Târgovişte.

Înscrierile se fac în limita locurilor disponibile.

Pentru vizite ghidate în expoziţiile muzeelor care sunt incluse în cadrul Complexului Naţional Muzeal „Curtea Domnească” Târgovişte, NU sunt necesare programări.

Tarifele de acces în muzee sunt următoarele:

– Ansamblul Monumental „Curtea Domnească” (include şi vizitarea Muzeului Tiparului şi al Cărţii Vechi Româneşti) – 12 Lei – Muzeul Scriitorilor Dâmboviţeni – 8 Lei

– Muzeul de Istorie – 8 Lei

– Muzeul de Artă – 8 Lei

– Muzeul „Vasile Blendea” – 8 Lei

– Casa Atelier „Gheorghe Petraşcu” – 8 Lei

– Muzeul Evoluţiei Omului şi Tehnologiei în Paleolitic – 8 Lei

– Expoziţia „Metamorfozele unui loc al memoriei: de la cavalerismul Şcolii de Ofiţeri „Ferdinand I” la spaţiul profan al procesului şi execuţiei soţilor Ceauşescu şi al sfârşitului regimului totalitar din România” – 8 Lei

– Muzeul de Etnografie şi Artă Populară, Pucioasa – 6 Lei

– Casa Memorială „I.L. Caragiale” – 6 Lei

– Muzeul de Etnografie şi Artă Populară, Pietroşiţa – 6 lei

– Ansamblul brâncovenesc Potlogi – 10 lei

– Peştera Ialomicioarei – 10 lei

– Casa Atelier „Gabriel Popescu”, Vulcana Pandele – 8 Lei

Pentru grupurile de elevi, reducerea este de 50%.

Însoţitorii elevilor, alţii decât cadrele didactice, vor achita taxa de vizitare.

În speranţa unei colaborări durabile, vă invităm să participaţi la acest proiect.

Pentru a oferi cât mai multor copii şansa de a participa la ateliere, o singură clasă se poate înscrie la cel mult 2 activităţi educative. De asemenea, cadrele didactice care nu anunţă modificarea programului clasei şi nu participă la ateliere, nu se vor mai putea înscrie, în viitor, la programele muzeului.