La Băleni, Duminica Mironosiţelor

Duminica Mironosiţelor este cinstită cu sfinţenie de femeile şi comunitatea din localitatea dâmboviţeană Băleni, de sute de ani.

Comuna Băleni îşi deschide porţile pentru oricine vine aici cu gând curat ca să-i cunoască tradiţiile, obiceiurile şi oamenii. În inima satului Băleni-Sârbi se află biserica, un lăcaş superb, pe care locuitorii îl îngrijesc tot timpul şi de care sunt mândri. În fiecare zi de sărbătoare, biserica este neîncăpătoare. Blândeţea, înţelegerea şi întrajutorarea, perfect îmbinate cu rugăciune neîncetată, confirmă credinţa sătenilor. Pentru bălenari, tradiţia e sfântă, iar oamenii au un respect deosebit pentru obiceiurile strămoşeşti.

În a treia duminică după Paşte, numită în calendarul creştin-ortodox „Duminica Mironosiţelor”, în localitatea dâmboviţeană Băleni, se păstrează de sute de ani un obicei unic în România. De Mironosiţe, femeile din comuna Băleni vin la biserică, iar preotul face o slujbă închinată celor trecuţi în nefiinţă. La miezul nopţii, se aprinde un foc mare în cimitir, iar femeile se aşează în jurul lui şi înalţă cântece de slavă lui Dumnezeu.

Tradiţia spune că după cântarea primului cocoş din sat, femeile trebuie să aprindă lumânări la toate mormintele, sărbătoarea fiind continuată şi a doua zi dimineaţă, duminica, când, după ce au luat parte la Sfânta Liturghie, enoriaşii participă la o agapă – o masă frăţească pomenită în popor sub numele de Zdravite (sănătate). După slujbă, preoţii binecuvântează bucatele pregătite, iar toată lumea se aşează la masă, conform obiceiului, fiind invitaţi şi trecătorii.

Ca în fiecare an, participanţii au putut admira un spectacol de muzică şi dansuri bulgăreşti susţinut de copiii din cadrul Ansamblului „Datina”, coordonat de profesor Maria Tufeanu. Pe cât sunt de frumoase dansurile şi cântecele populare, pe atât de frumoase sunt şi costumele tradiţionale româneşti şi bulgăreşti. Privind hora şi ornamentele costumelor acestor copii ai grânelor, realizezi că jocul este un dans al bucuriei, hrănit de suflete curate şi tinere.

În mijlocul comunităţii s-au aflat şi deputaţii Claudia Gilia şi Carmen Holban, senatorul Titus Corlăţean, fostul primar al comunei Băleni, Marian Paraschiv, vicepreşedinţii PSD, Gabriel Olteanu şi Dorinel Soare, consilierii judeţeni Cezarina Necula şi Georgiana Niţă, secretarul executiv al PSD Dâmboviţa, Sebastian Marin, Andrei Plumb, coordonatorul campaniei electorale PSD Dâmboviţa, Ciprian Amuza, preşedinte PES Dâmboviţa şi alţi social-democraţi.

Oamenii se bucură de această sărbătoare a primăverii şi renaşterii în fiecare an, mulţumindu-I lui Dumnezeu pentru ospăţul oferit. În inimile oamenilor, am citit multă sensibilitate, tandreţe, altruism şi ospitalitate.