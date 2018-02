Share This





















Ziua mondială a justiţiei sociale este marcată anual la 20 februarie. Scopul Zilei mondiale a justiţiei sociale este de a atrage atenţia factorilor responsabili asupra unor probleme precum sărăcia, şomajul şi excluziunea socială.

În 2018, tema propusă de ONU pentru această zi este „Muncitori în mişcare. În căutarea justiţiei sociale”‘ (Workers on the Move. The Quest for Social Justice). Mai exact, se subliniază nevoia de a crea oportunităţi decente de lucru pentru migranţi.

Pentru adepţii justiţiei sociale, rolul cel mai important al statului este de a asigura bunăstarea şi respectarea drepturilor cetăţenilor săi, indiferent de clasa socială din care fac parte aceştia.

Cu acest prilej, deputatul PSD Dâmboviţa, Claudia Gilia a făcut o declaraţie politică ce are ca temă principală: JUSTIŢIA SOCIALĂ este PRIORITATEA ZERO atunci când eşti în slujba cetăţenilor!

Stimaţi colegi parlamentari, Dragi români,

Marcăm astăzi Ziua Mondială a Justiţiei Sociale.

În această zi, mai mult ca oricând, trebuie să ne îndreptăm gândurile către cei care sunt discriminaţi, lipsiţi de şansa de a beneficia de o educaţie de calitate sau de servicii medicale de bază, către acele categorii de oameni cărora li se refuză un drept la viaţă decentă prin diferite politici anti-sociale.

Dragi români, istoria ultimului secol ne-a arătat cât de multă suferinţă poate exista pe acest pământ, dacă oamenii politici se gândesc la altceva decât la binele semenilor. În ultima sută de ani, au existat războaie, epidemii şi alte atrocităţi greu de imaginat astăzi. În secolul trecut, omenirea a cunoscut un salt economic de neimaginat, dar, în acelaşi timp, a trecut prin sărăcie, şomaj şi excluziune socială.

În acest moment, din punct de vedere istoric, social şi economic, putem aduce JUSTIŢIA SOCIALĂ în fiecare colţ al lumi. Totul este să cunoaştem problemele cu care se confruntă semenii noştri şi să găsim instrumentele potrivite pentru a le veni în ajutor în cel mai scurt timp cu putinţă.

Astăzi, de Ziua Mondială a Justiţiei Sociale, vreau să vă vorbesc despre 3 subiecte importante pentru România:

EDUCAŢIE, SĂNĂTATE şi ECONOMIE.

1. EDUCAŢIA – garantând fiecărui copil din această ţară accesul gratuit la învăţământ de calitate, reducem riscurile ca acel tânăr să fie exclus social, să fie bolnav sau să emigreze. Trebuie să fim realişti, în acest moment, o jumătate de generaţie de elevi nu reuşeşte să absolve o formă de învăţământ cu o diplomă sau o calificare pentru a se integra pe piaţa muncii. Unii părăsesc sistemul din cauza sărăciei încă din clasele primare, alţii după clasa a VIII-a, iar restul frecventează un liceu fără o finalitate.

Partidul Social Democrat a înţeles că dacă rezolvăm astăzi problemele din EDUCAŢIE – creştem şansele tinerei generaţii de a se integra mai bine în societatea de mâine. Astfel, în primul an de guvernare, am crescut salariile profesorilor şi am prevăzut bani pentru investiţii în întreg sistemul. Primele rezultate sunt palpabile: este vorba de construirea şi modernizarea a 46 de grădiniţe şi a 24 de şcoli, iar pentru anul acesta au fost prevăzute fonduri de investiţii în valoare 27,8 miliarde lei;

2. SĂNĂTATEA – o populaţie bolnavă înseamnă o ţară slabă din punct de vedere economic şi social. Exodul medicilor a fost stopat prin creşterea salariilor şi prin garanţii că investiţiile în sistem se vor face începând de anul acesta. România are nevoie de spitale regionale, clinici şi dispensare noi. În primul an de guvernare al PSD-ALDE au fost dotate ambulatoriile cu aparatură în valoare de 230 de milioane de euro, au fost achiziţionate 277 de maşini de anestezie pentru blocurile operatorii din 50 de unităţi sanitare, au fost angajate cheltuieli pentru cumpărarea vaccinurilor în valoare de 289 mil. lei, de 3 ori mai mult faţă de anul 2016.

3. ECONOMIA – acumularea de bani nu se face de dragul îmbogăţirii. Creşterea economică trebuie să se reflecte în bunăstarea românilor. Acest lucru se vede în investiţiile făcute în cele două domenii prioritare pentru noi – educaţie şi sănătate. Anul trecut am avut o creştere economică record de 7%. Acest lucru s-a văzut şi simţit efectiv în buzunarele românilor -salariaţi, pensionari sau companii, ca urmare a aplicării Programului de Guvernare PSD-ALDE. BNR ne confirmă faptul că românii au economisit cu 10% mai mult decât în anul precedent. A crescut puterea de cumpărare cu 14%. S-a dublat numărul românilor care câştigă mai mult de 1000 de euro/lună (este vorba de 280.000 de persoane). A crescut punctul de pensie la 1000 de lei, iar salariile din sistemul public au crescut cu 21,9%. Stimaţi colegi,

Guvernul şi-a asumat un obiectiv social, iar rezultatele se văd. Prin POLITICILE SOCIALE implementate până în acest moment s-a demonstrat dorinţa ca toţi cetăţenii să aibă oportunităţi egale în societate, să fie apreciaţi şi valorizaţi, să trăiască decent, demn şi în bunăstare, iar nevoile lor de bază să fie satisfăcute.

Având în vedere Programul de dezvoltare durabilă 2030, Programul de acţiune de la Addis Abeba şi Acordul de la Paris cu privire la schimbările climatice, comunitatea internaţională s-a angajat să elimine sărăcia în următorii 30 de ani prin politici sociale, economice şi de mediu eficace şi integrate.

În încheiere vreau să punctez faptul că JUSTIŢIA SOCIALĂ trebuie să fie în centrul acţiunilor noastre.

Indiferent care sunt acţiunile noastre, parteneriatele cu toţi actorii sociali şi economici sunt esenţiale. Dezvoltarea durabilă nu este posibilă fără participarea activă a Guvernului, Parlamentului, angajatorilor şi angajaţilor, societăţii civile.