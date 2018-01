Jurnaliştii de la Liga2.ro au dezvăluit: TREI CLUBURI DIN LIGA 2 NU POT PROMOVA LA FINAL DE SEZON Chindia Târgovişte nu se află în situaţia în care nu poate promova. O eventuală clasare pe unul dintre primele două locuri îi asigură prezenţa în Liga I

Share This





















Trei cluburi participante în actualul campionat al Ligii 2 nu ar putea promova în prima ligă dacă ar ajunge la finalul ediţiei în această situaţie. În forma în care sunt organizate acum, CS Afumaţi, FC Argeş şi CS Baloteşti nu sunt apte să primească licenţa de participare în Liga 1, astfel că ar fi nevoite să îşi modifice structura. Restul, celelalte 17, nu întâlnesc această problemă.

CS Afumaţi este şi cea mai aproape de acest obiectiv, deoarece la finalul primei părţi a sezonului se află pe locul 4, la patru puncte în spatele Chindiei, care se situează pe poziţia ce duce la barajul de promovare, şi la 10 puncte de al doilea loc de permite accesul direct în Liga 1. FC Argeş se situează puţin mai jos, pe locul 7, cu patru puncte mai puţin decât CS Afumaţi, în timp ce CS Baloteşti e tocmai pe 16, loc retrogradabil.

” La final de sezon de Liga 2, primele două clasate promovează direct, în timp ce ocupanta locului 3 va juca un baraj de promovare cu echipa de pe locul 6 din play-out-ul Ligii 1.

Însă echipa care stă mai mult cu gândul la promovare dintre cele trei enumerate mai sus şi care chiar a făcut ceva în acest sens este FC Argeş. Conducerea nou-promovatei a propus Comitetului Executiv al Federaţiei Române de Fotbal (CEx) modificarea Regulamentului de organizare a activităţii fotbalistice (ROAF), iar membrii acestuia urmează să discute despre acest lucru în şedinţa din luna ianuarie.

În precedenţa sedinţă, cea din 20 decembrie, verdictul a fost următorul: „Amână cu unanimitate de voturi propunerea clubului FC ARGEŞ cu privire la modificarea ROAF”.

Auraş Braşoveanu, preşedintele executiv al clubului Dacia Unirea Brăila şi unul dintre cei doi reprezentanţi ai cluburilor din Liga 2 în CEx, a explicat, pentru Liga2.ro, despre ce este vorba în această propunere a FC Argeş de modificare a ROAF.

„FC Argeş a solicitat ca cluburile de drept public să poată face cesiune în situaţia promovării din Liga a 2-a în Liga 1. Să poată să facă cesiune către secţia de fotbal care va fi obligată să se rupă din clubul de drept public, pentru că altfel nu se poate licenţia, conform legii 69/2000. Deci, automat, nu poate promova, neobţinând licenţa. Şi, atunci, solicită ca secţia de fotbal să devină club de sine stătător, de drept privat, şi clubul de drept public să-i cesioneze dreptul de participare în Liga 1. E o discuţie care oricum este pe rol şi urmează să o punem în discuţie în şedinţa din ianuarie. Era o discuţie cu privire la cesiunea drepturilor pe rol. Această cesiune poate fi făcută, conform legii din România, şi de două cluburi, dar în anumite condiţii, astfel încât să nu fie aduse atingeri integrităţii competiţiei. De exemplu, clubul ăsta de drept public are nişte datorii la proprii jucători. Datoriile sunt în contabilitatea clubului. Când pleacă, pleacă cu 0, îşi preia datoriile pe care le are? Mai sunt ceva discuţii tehnice de stabilit”, a spus Braşoveanu pentru Liga2.ro.

La nivelul campionatului Ligii 2, cluburi organizate de drept public sunt trei: FC Argeş, CS Afumaţi şi CS Baloteşti. Celelalte sunt doar finanţate cu bani publici. Dunărea Călăraşi, AFC Hermannstadt, Chindia Târgovişte, ASU Politehnica Timişoara, Academica Clinceni, ASA Târgu Mureş, CS Mioveni, Sportul Snagov, Ripensia Timişoara, UTA Arad, Ştiinţa Miroslava, Luceafărul Oradea, Meta-loglobus Bucureşti, Foresta Suceava, Dacia Unirea Brăila, Pandurii Târgu Jiu şi Olimpia Satu Mare sunt celelalte participante în actualul sezon al eşalonului secund.

Dacă una dintre cele trei echipe enumerate mai sus va reuşi să promoveze la final de sezon, atunci, pentru a primi licenţa să joace în Liga 1, trebuie să se rupă de clubul de drept public, să devină privat şi să îi fie cesionat dreptul de participare în prima ligă. Acest proces are o durată destul de lungă, iar termenul de schimbare se poate face doar între 1 şi 30 iunie, adică în pauza dintre sezoane.