JUNIORUL DE LA FLACĂRA MORENI A AJUNS LA… FC BARCELONA

După un adevărat sezon al recordurilor de participare la cele şase prese-lecţii locale, cei mai buni unsprezece jucători din cei peste 2.000 înscrişi la pre-selecţiile organizate de Federaţia Română de Fotbal şi Gillette au susţinut o sesiune de antrenament şi evaluare la baza Ciudad Deportiva Joan Gamper şi au urmărit din tribune partida FC Barcelona – Real Sociedad, ultima a asezonului şi meciul de rămas bun al lui Andres Iniesta.

Cei unsprezece jucători cu vârste cuprinse între 10 şi 14 ani au fost selectaţi în urma preselecţiilor organizate la Constanţa, Putna, Râmnicu-Sărat, Işalniţa, Cugir şi Chişineu-Criş în perioada august 2017 – aprilie 2018 pentru a forma echipa „Performanţa are viitor” 2018. Reunirea echipei a avut loc la Centrul Naţional de Fotbal de la Mogoşoaia sub comanda celor trei scouteri ai proiectului, Ion Geolgău, Miodrag Belodedici şi Jean Vlădoiu pentru o sesiune de antrenament şi o şedinţă foto premergătoare plecării în Spania. Din echipa iniţială a făcut parte şi Darius Jurj, selectat în cadrul etapei de la Chişineu-Criş care nu a mai putut însoţi echipa câştigătoare din motive medicale.

Câştigătorii au fost vizitaţi joi, 18 mai, în cantonamentul echipei naţionale de la Mogoşoaia, de Vlad Munteanu (manager operativ al loturilor naţionale de tineret şi juniori), Adrian Mihalcea (antrenor secund Echipa Naţională de Fotbal a României), Ionel Gane (antrenor secund Echipa Naţională de Fotbal a României) şi de Nicolae Constantin (antrenor secund Echipa Naţională U21).

„Suntem impresionaţi de amploarea pe care proiectul Performanţa Are Viitor a avut-o în această ediţie tocmai încheiată. Ne bucură foarte mult că eforturile Federaţiei Române de Fotbal şi ale Gillette conduc la descoperirea unor jucători talentaţi cărora, iată, le putem oferi şansa să ia contact cu fotbalul de performanţă şi să se facă remarcaţi. Sperăm să îi vedem pe cât mai mulţi dintre ei la echipele naţionale cât mai curând!”, a declarat Ion Geolgău, manager Departamentul Scouting FRF.

La Barcelona, componenţii echipei au vizitat muzeul FC Barcelona, stadionul Camp Nou şi au asistat din tribune la meciul FC Barcelona-Real Sociedad (1-0), din ultima etapă a campionatului Spaniei.

„Gillette îşi doreşte să fie un exemplu de performanţă, dar şi un susţinător al acesteia, fie că e vorba de gama sa de produse sau de parteneri-atele sale. Suntem încântaţi de reuşita proiectului nostru din România, <Performanţa are viitor> alături de Federaţia Română de Fotbal şi că le putem oferi ocazia câştigătorilor de anul acesta să ia contact cu fotbalul la nivel înalt prin parteneriatul global dintre Gillette şi FC Barcelona”, a declarat Radu Dobrescu, Brand Manager Shave Care South East Europe, Procter&Gamble.

Echipa „Performanţa are viitor” este formată din:

– lonuţ Dobre (preselecţie Constanţa)

– Florin Cînipariu (preselecţie Constanţa)

– Albert Hofman (preselecţie Putna)

– lonuţ Canea (preselecţie Putna) – Alberto Călin (preselecţie Râmnicu-Sărat)-Flacăra Moreni

– Dragoş Hreceniuc (preselecţie Râmnicu-Sărat)

– Alexandru Maxim (preselecţie Işalniţa)

– Marius Miruţă (preselecţie Işalniţa)

– Eduard Szabo (preselecţie Cugir)

– Marian Buruiană (preselecţie Cugir)

– Cătălin Vulturar (preselecţie Chişineu-

Criş)

– Darius Jurj (preselecţie Chişineu-Criş)

Despre Gillette

De peste 110 ani, Gillette oferă tehnologie de precizie şi produse cu o performanţă la cele mai înalte standarde, îmbunătăţind viaţa a peste 800 de milioane de bărbaţi din toată lumea. De la bărbierit şi îngrijire personală, până la îngrijirea pielii şi protecţia de transpiraţie, Gillette oferă o gamă largă de produse ce include aparate de ras, geluri, spume şi creme de ras, produse pentru îngrijirea pielii, after-shave, antiperspirante, deodorante şi geluri de duş. Vă rugăm vizitaţi http://www.gillette.com pentru cele mai recente noutăţi şi informaţii despre

Gillette.

Despre Procter & Gamble

P&G îmbunătăţeşte viaţa a aproximativ 5 miliarde de oameni din întreaga lume prin brandurile sale. Compania are unul dintre cele mai puternice portofolii de branduri de calitate, precum: Always®, AmbiPur®, Ariel®, blend-a-med®, Duracell®, Fairy®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, Tide®, Wella®. Operaţiunile P&G se desfăşoară în aproximativ 70 de ţări din întreaga lume.Vărugămvizitaţi http://www.pg.com pentru ultimele noutăţi şi mai multe detalii despre P&G şi brandurile sale.

Despre „Transformă uliţa în stadion”

Parteneriatul cu Gillette, reprezentat de iniţiativa „Performanţa are Viitor”, este o continuare a proiectului „Transformă uliţa în stadion”, un proiect care face parte dintr-un plan maiamplu, „Împreună suntem fotbal”, dedicat promovării fotbalului de tip Grassroots şi coordonat de Departamentul de Dezvoltare Fotbalistică al Federaţiei Române de Fotbal, condus de Ciprian Paraschiv. Proiectul „Transformă uliţa în stadion” s-a desfăşurat în perioada septembrie 2015 – aprilie 2016 în 21 de judeţe din România, implicând referenţii zonali ai Federaţiei Române de Fotbal. Peste 1.000 de elevi din ciclul primar din mai mult de 120 de unităţi de învăţământ din mediul rural au fost parte a etapei pilot a programului. Finalitatea programului a constat într-o competiţie dedicată celor mai talentaţi elevi din clasele I-IV din cele 7 regiuni fotbalistice ale ţării. Meciul final s-a disputat la Cluj, o comisie formată din Miodrag Belodedici, Ion Vlădoiu şi Aurel Ţicleanu alegând cei 3 câştigători, care au însoţit echipa naţională la Campionatul European din Franţa.

Despre „Împreună suntem fotbal”

Lansat în luna septembrie a anului trecut, proiectul „Împreună Suntem Fotbal” reprezintă o premieră în sportul şi educaţia din România, propunând implicarea activă în dezvoltarea sănătoasă a românilor prin fotbal, dezvoltarea copiilor şi tinerilor în valorile acestui sport şi creşterea numărului de practicanţi de fotbal în România. Începând cu 2015, au fost demarate primele 4 programe: Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar – Fotbal şi Olimpiada Gimnaziilor – Fotbal, Transformă Uliţa în Stadion, Unificat în 7, Campionatul Universitar de Fotbal. Următoarea etapă a programului se va desfăşura începând cu septembrie 2016, mai multe informaţii vor fi publicate pe platforma dedicată www.impreunasun-temfotbal.ro.