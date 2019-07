JUNIORI TESTAŢI DE FRF PENTRU NAŢIONALA U15

Share This





















Timp de o săptămână, cei mai talentaţi copii născuţi în anul 2005 din ţară şi mai mulţi jucători care evoluează peste hotare sunt monitorizaţi la Centrele Naţionale de Fotbal Mogoşoaia şi Buftea.

Obiectivul acestei tabere de vară la care participă 163 de juniori îl reprezintă formarea noii naţionale Under 15 a României, cea mai tânără selecţionată.

La Mogoşoaia sunt prezenţi 96 de copii, remarcaţi pe durata Turneului Speranţelor, ediţia a doua. Aceştia reprezintă opt regiuni ale ţării şi zilnic participă la diferite teste fizice şi tehnice, precum şi la jocuri-şcoală, sub atenta monitorizare a managerului departamentului scouting, Ion Geolgău, a antrenorilor de la loturile de juniori, a membrilor Comisiei Tehnice FRF şi a referenţilor zonali.

Un program similar îl au şi tinerii de peste hotare cantonaţi la centrul de la Buftea. Acolo sunt prezenţi 67 de copii care evoluează în ţări precum Anglia, Franţa, Spania, Germania, Cipru, Italia, Ucraina, Moldova, Portugalia, Suedia, Grecia, Elveţia, Olanda, Ungaria, Irlanda, Luxemburg, Statele Unite ale Americii, Canada şi Qatar.

Aceasta este a cincisprezecea acţiune pentru juniorii români din străinătate organizată pe parcursul ultimilor cinci ani de departamentul scouting al FRF. Cei mici au de trecut testele fizice şi vor fi urmăriţi în cadrul partidelor de verificare pe care le vor disputa pe durata selecţiei.

În urma întregii acţiuni în care sunt implicaţi atât jucători din ţară, cât şi stranieri va fi format un lot lărgit cu care noua reprezentativă Under 15 a României va aborda primele partide.