JUNIOARE ÎNCÂNTĂTOARE

Echipa pregătită de Cătălin Tănase are un comportament admirabil la FIBA U18 Women European Championship, Division B.

Reprezentativa de junioare a României a înregistat un procentaj maxim după primele trei zile ale FIBA U18 Women European Championship, Division B, întreceri care se derulează în această perioadă în trei săli din Dublin, tinerele tricolore pregătite de antrenorii Cătălin Tănase, Larisa Toma şi Monika Brosovszky-Boriga reuşind să obţină trei victorii clare în confruntările cu Elveţia, Georgia şi Norvegia. După o zi de pauză de care beneficiază toate participantele la competiţia europeană din Irlanda, mâine, de la ora 22:30, România va întâlni Israel, într-un veritabil derby al Grupei C, în care se confruntă singurele echipe neînvinse din această serie.

Naţionala de junioare a României a debutat furtunos la FIBA U18 Women European Championship, Division B, întreceri găzduite de Dublin, în perioada 413 august, tinerele noastre tricolore reuşind să obţină trei victorii consecutive în cadrul Grupei C. Baschetbalistele pregătite de antrenorii Cătălin Tănase, Larisa Toma şi Monika Brosovszky-Boriga au trecut pe rând de selecţionata Elveţiei, cu scorul de 75-39, de reprezentativa Georgiei, cu scorul de 122-47, şi de naţionala Norvegiei, cu scorul de 65-34, şi se află pe prima poziţie a clasamentului Grupei C, acumulând un punctaj maxim, la fel ca şi selecţionata similară a Israel. Luni, toate cele 24 de naţionale care sunt prezente la Dublin beneficiază de o zi de pauză, urmând ca marţi, în cadrul rundei a IV-a, naţionala României să dea ochii cu reprezentativa Israel, de la ora 22:30, într-un veritabil derby al Grupei C, iar miercuri, de la ora 20:15, să evolueze împotriva naţionalei Olandei, scrie www.frbaschet.ro

Mai jos vă prezentăm datele statistice oficiale înregistrate la primele trei meciuri ale României: Elveţia – România 39-75 (7-17, 17-24, 5-13, 10-21)

Punctele naţionalei noastre tricolore au fost marcate de GHIŢA (16 p, 6 rec, 2 pase, 1 int), VÎRJOGHE (11 p, 10 rec, 3 cap), PARAU (10 p, 12 rec, 3 pase, 3 int), ORBAN (8 p, 7 rec, 3 pase, 1 cap), SALATIOAN (7 p, 1 rec, 1 cap), FERARIU (6 p, 9 rec, 2 pase, 2 int), TANASE (6 p, 2×3, 1 rec, 2 pase, 1 int), DUMITRESCU (5 p, 2 rec, 1 pasă, 1 int), MANEA (4 p, 2 rec, 2 int), VATI (2 p, 1 rec). Au mai evoluat POPESCU (3 rec, 3 pase, 2 int) şi ARMANU (1 pasă). De la adversare s-a remarcat MARGOT (18 p, 2×3, 1 int). România – Georgia 122-47 (33-7, 41-12, 29-10, 19-18)

Punctele naţionalei noastre de junioare au fost marcate de GHIŢA (19 p, 13 rec, 6 pase, 1 int, 1 cap), FERARIU (16 p, 1×3, 4 rec, 5 pase, 3 int), SALATIOAN

(15 p, 4 rec, 1 cap), PARAU (13 p, 1×3, 6 rec, 2 pase, 1 int), DUMITRESCU (11 p, 5 rec, 2 pase, 2 int), MANEA (10 p, 10 rec, 4 pase, 5 int, 1 cap), POPESCU (9 p, 3 rec, 3 pase, 3 int), ARMANU (8 p, 2×3, 4 pase, 1 int), TANASE (8 p, 2×3, 2 rec, 3 pase, 2 int), ORBAN (7 p, 4 rec), VÎRJOGHE (6 p,

3 rec, 3 pase, 1 int, 2 cap). A mai evoluat VATI (3 rec, 1 pasă). De la adversare s-a remarcat GEGESHIDZE (24 p, 2×3, 3 rec, 1 pasă, 4 int).

Norvegia – România 34-65 (14-14, 4-17,

12-17, 4-17)

Punctele naţionalei noastre de junioare au fost marcate de ORBAN (14 p, 1×3, 16 rec, 2 pase, 5 int), PARAU (14 p, 9 rec, 3 pase, 2 int), FERARIU (13 p, 1×3,

3 rec, 2 int), DUMITRESCU (8 p, 3 rec, 4

pase, 1 int), GHIŢA (6 p, 8 rec, 1 pasa), MANEA (4 p, 3 rec, 3 pase, 3 int), SALA-TIOAN (4 p, 3 rec, 1 pasă, 2 int), POPES-CU (2 p). Au mai evoluat TANASE (4 rec, 5 pase, 4 int), ARMANU şi VÎRJOGHE (2

rec). De la adversare s-a remarcat MILDESTVEDT (8 p, 1×3, 4 rec, 1 int).