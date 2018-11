„JUDEŢUL DÂMBOVIŢA Şl UNITATEA NAŢIONALĂ”

Share This





















Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” din Târgovişte au organizat, la Muzeul de Istorie, simpozionul „JUDEŢUL DÂMBOVIŢA ŞI UNITATEA NAŢIONALă”, eveniment menit a marca o dată în plus Centenarul Marii Uniri.

Totodată, evenimentul şi-a propus să aducă în atenţie împlinirea a 50 de ani de la reînfiinţarea judeţului, context în care mai mulţi oameni de cultură dâm-boviţeni au fost invitaţi să ia cuvântul.

Astfel, dr Ana Ilie, dr. George Coandă, dr. Victor Petrescu şi scriitorul Mihai Stan au prezentat lucrări ştiinţifice pe tema istoriei judeţului Dâmboviţa, a primelor atestări deocumentare ale existenţei acestei unităţi administra-tiv-teritoriale, dar şi a şcolii literare care s-a dezvoltat aici şi a modului în care aceasta a influenţat parcursul literaturii române contemporane,

Pornind de la fapte istorice, secretarul judeţului Dâmboviţa, Ivan Vasile lavnoff, a făcut o trecere în revistă atât a parcursului judeţului Dâmboviţa, în perioada post-decembristă, cât şi a perspectivelor socio-economice pe care judeţul le are în viitor, prin prisma proiectelor de amploare pe care Consiliul Judeţean Dâmboviţa, le are în vedere sau chiar în desfăşurare. În plus, Vasile Ivanoff le-a oferit câte o plachetă aniversară, oamenilor de cultură dâmboviţeni, George Coandă şi Victor Petrescu, în semn de recunoaştere a eforturilor pe care aceştia le-au făcut şi le fac, pentru promovarea şi păstrarea valorilor autohtone.

Cu acest prilej, prof. dr. George Coandă a lansat volumul „Vechi coduri ale românilor”.

La evenimentul moderat de directorul Complexului Naţional Muzeal „Curtea Domnească” din Târgovişte, Ovidiu Cîrstina, au mai luat cuvântul si viceprimarul municipiului Târgovişte, Monica Ilie şi consilierul eparhial Marian Puiescu.