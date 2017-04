Judeţul Dâmboviţa lovit de vreme capricioasa

Share This





















In loc să ne bucurăm de temperaturi de 20 de grade, cât ar fi normal în această perioadă, vremea cunoaşte o răcire accentuată, spun meteorologii.

Vremea capricioasă a pus stăpânire şi pe judeţul Dâmboviţa. In zona montană dâmboviţeană sunt ninsori şi temperaturi sub zero grade, deşi am trecut de jumătatea lunii aprilie.

În contextul atenţionărilor meteorologice emise, poliţiştii le recomandă conducătorilor auto să respecte cu stricteţe regulile de circulaţie şi să adopte un comportament preventiv.

Adaptaţi în permanenţă viteza la condiţiile meteo şi de trafic.

Inainte de a pleca la drum, verificaţi starea tehnică a autoturismului şi informaţi-vă despre condiţiile meteo şi starea drumurilor.

Circulaţi cu o viteză care să nu depăşească 30 de km/h în localităţi, sau 50 de km/h în afara lor, când partea carosabilă este acoperită cu polei, gheaţă, zăpadă, mâzgă sau piatră cubică umedă.

Folosiţi corespunzător sistemul de iluminare-semnalizare, cât şi cel de climatizare şi dezaburire, pentru a vedea si a putea fi văzuţi în trafic. Reamintim că legislaţia rutieră prevede obligativitatea folosirii luminilor de întâlnire, în afara localităţilor şi în timpul zilei.

Asiguraţi o vizibilitate bună în habitaclul maşinii prin curăţarea parbrizului, geamurilor laterale şi a lunetei şi să aveţi în perfectă stare de funcţionare sistemul de climatizare şi ştergătoarele de parbriz.

Păstraţi în mers o distanţă suficientă pentru a putea opri în condiţii de siguranţă, atunci când condiţiile de deplasare sunt nefavorabile.

Atunci când circulaţi pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheaţă, sau polei, echipaţi autovehiculul cu anvelope de iarnă, iar în cazul autovehiculelor cu masa totală mai mare de 3,5 tone, montaţi pe roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate.

Prevederile legale în vigoare interzic circulaţia autovehiculelor, fără ca acestea să fie dotate cu anvelope de iarnă, pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei, nefăcând referire la o anumită perioadă a anului.

Pentru a fi acceptate ca anvelope de iarnă, cauciucurile trebuie să fie inscripţionate cu unul dintre simbolurile „M+S”, „M.S.”, „MS” sau „M&S”, fără a include în această categorie anvelopele marcate numai cu inscripţia ,,all seasons”.

Atenţie la manevrele de depăşire! Efectuaţi-le după ce v-aţi asigurat temeinic.

Purtaţi centura de siguranţă şi nu utilizaţi telefonul mobil dacă acesta nu este prevăzut cu dispozitivul ” mâini libere”.

Nu conduceţi sub influenţa băuturilor alcoolice sau dacă vă simţiţi obosiţi!

Evitaţi orice altă preocupare ce v-ar putea distrage atenţia în timpul deplasării.