JUCĂTORII CHINDIEI CONTESTĂ ARBITRAJUL

CFR Cluj a reuşit să se impună, în deplasare, 1-0, contra Chindiei Târgovişte, în etapa 20 a Ligii 1. Unicul gol al partidei a fost marcat dintr-un penalty controversat, care a fost contestat vehement, la finalul meciului.

Golul care a adus victoria campioanei României a fost înscris de Adrian Păun, în minutul 51.

CFR Cluj se află pe locul 2 din Liga 1, cu 44 de puncte obţinute după 20 de meciuri jucate. În timp ce Chindia Târgovişte se situează pe locul 6, cu 28 de puncte.

Andrei Piţian, cel care a fost protagonist la faza în urma căreia le-a fost acordată lovitura de „pedeapsă” oaspeţilor, îl contrazice pe „centralul” Radu Petrescu şi susţine că CFR Cluj nu ar fi trebuit să beneficieze de penalty. Ba mai mult, fundaşul spune că, înaintea acelei faze controversate, un jucător al Chindiei a fost faultat, însă arbitrul a dictat, în mod eronat, lovitură liberă pentru oaspeţi.

„M-am uitat şi eu pe reluări, da, am sărit, am fost dezechilibrat şi mi-a căzut mingea pe degete. Dacă a dat penalty, ok, dar la faza premergătoare, e fault clar pentru noi, iar el a întors decizia şi a dat pentru ei. N-am înţeles.

În minutul 57, Ben Youssef mare cot în cap ce-mi dă. Uitaţi-vă pe reluări. Şi nu e penalty. După care primim replica clasică a lor: mai greşim şi noi. Păi noi, ca jucători, dacă mai greşim, tot noi suportăm.

Pentru greşelile arbitrilor, de ce tot noi? Nu înţeleg. Vor respect. Dacă vor respect, la rândul lor trebuie să respecte. E evident (…). E frustrant. Dacă nu aveau acel penalty, nu aveau şut pe poartă în statistici”, a declarat Andrei Piţian, la finalul meciului cu CFR Cluj.

Andrei Piţian a fost transferat de Chindia Târgovişte, liber de contract, în vara lui 2019, de la FC Botoşani. Acesta mai are contract până la finalul actualului sezon cu echipa antrenată de Emil Săndoi.