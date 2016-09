Jocul ofensiv şi bună pregătire fizică, atuurile învingătorilor PAS Pucioasa – Gloria Corneşti 1-3 (1-0)

Share This





















Stadionul Dumitru „Tică” Popescu, teren tare cu denivelări, spectatori 150. Au marcat: Florescu (min. 18), respectiv Ghiţă (83), Gae (85), M. Matei (88). Şuturi spre poartă 5-21, pe spaţiul porţii 4-14, cornere 2-12.

Au arbitrat bine: Mugurel Ciocmată 6 -Aron Pitiş 6.5, Florin Ene 6.3 (toţi din Târgovişte).

Cartonaşe galbene: Savu, Gămănescu -Dragnea, Gae. PAS Pucioasa: Piţigoi 7 – B. lonescu 6.5, Pătru 6.5, Păltineanu 6.5, Brătescu 6 -Gămănescu 6.5, R. Mădăran 6.5, Savu 5.5, Gheboianu 5.5 – Florescu 6.5 (cpt), lonescu 5. Rezerve neutilizate: Blaj, Alexandrescu, Săvescu. Antrenor Cristi Duţă

Gloria Corneşti: Moise 6.5 – N. Vlad 6.5, Gae 7, Fl. Niculae 6.5, Stan 6 (46 – Oprea 7), Lungeanu 6.5 (79 – Neagu), C. Calofir

6 (46 – N. Radu), Nedelea 6.5 – M. Matei 7

(cpt), Dragnea 6.5 (46 – Ghiţă 7). Antrenori: Nelu Radu şi Victor Ghergoiu

În vară, de la echipa de pe dealul Patrana au plecat 11 jucători, iar la acest meci n-au fost prezenţi C. Neacşu şi R. Şeran. Noul antrenor Cristi Duţă (a revenit după un an) a încercat şi încearcă în continuare să clădească o echipă bună care să aibă rezultate.

Gloria Corneşti este o formaţie redutabilă cu jucători care au evoluat în Ligile 2 şi 3, care se pregăteşte de două ori pe săptămână. Dar, replică PAS-ului a fost una foarte bună. Gazdele s-au apărat cu străjnicie, pe două linii, căutând să închidă sau să strâmteze culoarele de pătrundere spre poarta lui Piţigoi.

Centrare Mădăran, gol Florescu

Ca de obicei, Gloria a jucat ofensiv. A început în atac. Lungeanu (2) şi Nedelea (4) sunt periculoşi de la distanţă.

Pe contră, R. Mădăran (5) a şutat în forţă de la 23 m şi balonul s-a dus la o palmă de vinclul porţii apărate de Moise.

Vizitatorii atacă cu toate liniile, dar Piţigoi e ferit de pericol de B. lonescu, Pătru, Păltineanu, Brătescu ajutaţi de R. Mădăran.

În min. 18, R. Mădăran face presing la Fl. Niculae recuperează balonul (oaspeţii au reclamat henţ), a urmat centrarea şi Florescu a pus latul pentru 1-0.

Vizitatorii revin în ofensivă. Atacă pe benzile laterale şi frontal. Îşi crează multe ocazii de gol, dar Marian Matei (29 şi 33 – scoate Pătru din faţa porţii goale), Dragnea (34), ratează din poziţii bune de a marca.

Gloria stă în atac. Forţează, dar Matei (44) nu-l poate bate pe puştiul de 17 ani, Piţigoi. Acelaşi Marian Matei (45+1) a şutat puţin peste poartă din cornerul executat de Lungeanu.

Înregistrăm 1-7 şuturi pe spaţiul porţii, 0-5 la cornere şi 1-0 scorul pauzei.

Campionii ratărilor

În partea a doua a confruntării Gloria îşi intensifică dominarea, dar ratează supărător de mult. Nedelea (53), Ghiţă (67 şi 72), M. Matei (72) irosesc eforturile colegilor săi.

În distribuţia oaspeţilor apar, după pauză, Oprea, N. Radu şi Ghiţă care înviorează jocul Gloriei. Îi dă viteză şi consistenţă. Este asediu la poarta lui Piţigoi. Ghiţă (75), Mândru (77) nu pot marca.

Localnicii au şansele lor prin Brătescu (74) şi Mădăran (77), dar Moise e la post.

Trei goluri pe final de meci

Insistenţele trupei din Corneşti este răsplătită de golul lui Ghiţă (83) din centrarea lui Matei care a trecut de Pătru,

1-1.

Imediat, N. Radu centrează din corner, la prima bară, Gae ia faţa unui adversar şi marchează cu capul pentru 12.

Mai bine pregătiţi fizic, oaspeţii rămân în avanposturi şi „Cărămidă” Matei (89) stabileşte scorul final după pasa cu semnătura Ghiţă, 1-3.

Partida se termină cu bara lui Matei (90+2) bine servit de Silviu Mândru.